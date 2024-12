Futurae Heroes, parte il 5 dicembre con BigMama

A partire da dicembre 2024 prende il via Futurae Heroes, un programma triennale nato dalla collaborazione tra Music Innovation Hub (organizzatore del festival Heroes in partnership con le Nazioni Unite e ASviS) e Futura Expo (in programma dal 7 al 9 marzo 2025 presso il Brixia Forum di Brescia, con 15.000 mq dedicati a esposizioni interattive, edutainment, talk ed eventi), promosso dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia.

Il progetto, patrocinato da Regione Lombardia, utilizza la musica e il coinvolgimento di artisti e artiste per dialogare con le giovani generazioni sul tema della sostenibilità, ispirandosi ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Questi obiettivi mirano a porre fine alla povertà, combattere le disuguaglianze, affrontare il cambiamento climatico e costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani, integrando dimensioni economiche, sociali ed ecologiche.

Futurae Expo si propone come un punto d’incontro per aziende, istituzioni politiche, culturali, formative e scientifiche, offrendo sia uno spazio fisico per esposizioni che momenti di confronto e dialogo tra attori nazionali e internazionali. L’obiettivo è rappresentare la sostenibilità a 360°, attraverso iniziative di edutainment e ispirazione.

Dalla sua parte, Music Innovation Hub, la prima impresa sociale spa in Italia nel settore musicale, condivide la stessa visione di un futuro fondato su modelli economici responsabili e sostenibili.

Andrea Rapaccini, direttore di Music Innovation Hub, durante la conferenza stampa di questa mattina a Milano ha raccontato: “Music Innovation Hub è un’impresa di capitale non a scopo di lucro, nata alla fine del 2018 in risposta ai cambiamenti in atto nella musica e nella società. All’epoca, ci sembrava che la musica fosse diventata come uno yogurt, con una scadenza ravvicinata: aveva perso gran parte della sua capacità di innovazione e del suo ruolo culturale e sociale, riducendosi a un prodotto sempre più transitorio. Perché? A causa di una rivoluzione digitale poco responsabile e di una generale dimenticanza del suo potenziale sociale.

Per quanto riguarda il ruolo sociale della musica, il cambio di paradigma per noi è avvenuto nel 2020: abbiamo organizzato Heroes, il primo evento in live streaming a pagamento d’Italia, dall’Arena di Verona, per rispondere all’emergenza Covid, che ha venduto 40.000 biglietti, coinvolgendo oltre 40 artisti. Questo evento ha rappresentato un punto di svolta, collegando direttamente la musica ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Crediamo fermamente che la musica sia uno strumento fondamentale per rigenerare gli spazi urbani e per promuovere cambiamenti sociali. Chi si occupa di arte e musica non dovrebbe optare esclusivamente per modelli speculativi o completamente non lucrativi. È necessario trovare un equilibrio tra questi due estremi, cercando un modello che generi valore condiviso per tutti i partecipanti al sistema musicale e artistico. Questa, per noi, è la forma economica più giusta per sostenere l’arte”.

Il primo appuntamento di Futurae Heroes si terrà il 5 dicembre presso la Camera di Commercio di Brescia.

Gli eventi aperti al pubblico inizieranno alle ore 18:00 con la presentazione ufficiale di Futurae Heroes alla città. Durante la serata, verranno assegnati i primi Futurae Heroes Awards a Caterina Caselli e Giacomo Maiolini (fondatore della Time Records e con 40 anni di carriera alle spalle) per il loro contributo nel dare spazio ai giovani talenti, trasformandoli in veri e propri “Change Makers del futuro”. A ciascuno verrà consegnata una statuetta in edizione limitata e numerata, realizzata in materiale riciclato e firmata da Cristian Fracassi, raffigurante la Vittoria Alata, simbolo di Brescia.

A seguire, il panel “Music Talk to Me”, dedicato al linguaggio musicale come strumento di cambiamento sociale, vedrà la partecipazione di BigMama (prima artista ambassador del progetto) e Kikka Ricchio (senior advisor di Futurae Heroes), con la moderazione del giornalista Luca Dondoni.

La serata si concluderà alle ore 20:30 con un grande live show, che vedrà esibirsi BigMama, Barkee Bay, Eyes Be Quiet e MarkerOne, presentati da un conduttore d’eccezione: Auroro Borealo.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Futurae Heroes propone una serie di eventi durante l’anno per promuovere innovazione e sviluppo sostenibile, coinvolgendo numerosi artisti e artiste in talk e live. Tra gli appuntamenti di spicco, ci saranno iniziative durante la settimana del Festival di Sanremo e la terza edizione di Futura Expo, in programma il 7, 8 e 9 marzo 2025 a Brescia. Durante Futura Expo, saranno organizzati talk e concerti con tantə ospiti di rilievo.

Per mettere al centro le nuove generazioni, Futurae Heroes lancia tre programmi dedicati a formare i nuovi leader della sostenibilità:

Talent Factory

Una scuola composta da 20 giovani under 25, con sede presso la Camera di Commercio di Brescia. Qui, i partecipanti impareranno a lavorare su progetti sostenibili, a creare contenuti audio-video per la comunicazione digitale e a sviluppare un project work in vista di Futura Expo 2025. Il programma è realizzato in partnership con EF Education Italia. Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)

A partire da gennaio, verranno attivati percorsi di formazione per gli studenti, che lavoreranno al fianco di esperti del terzo settore e della sostenibilità, insieme ai ragazzi e alle ragazze della Talent Factory. Up Start

Un programma dedicato alle organizzazioni del terzo settore, progettato per guidarle in un percorso di empowerment sostenibile. Il progetto è curato da Cariplo Factory.

Con queste iniziative, Futurae Heroes si impegna a promuovere il protagonismo delle nuove generazioni e a favorire la crescita di un ecosistema sostenibile e innovativo.