Geolier e Ultimo, esce “L’ultima poesia”

Due tra i più giovani talenti della scena musicale italiana si sono uniti a sorpresa per un feat destinato a scalare le classifiche: “L’Ultima poesia”, il nuovo singolo di Geolier e Ultimo.

Un brano che nasce da un’amicizia solida e da una grande stima reciproca tra i due, che si sono incontrati spesso tra Roma e Napoli negli ultimi anni. Una serie di prime volte per Ultimo: la prima volta in napoletano, omaggiando così la città che considera una seconda casa, e prima collaborazione con un altro artista italiano dopo sei anni. Un feat attesissimo da tempo dalle fanbase di entrambi e finalmente è diventata realtà.

La traccia, prodotta da Takagi & Ketra, unisce due mondi musicali diversi in modo complementare nel racconto di una fine di un amore che è impossibile dimenticare. Da qualche ora è disponibile inoltre anche il video ufficiale del brano che, partendo dal Vesuvio fino alle strade di Napoli, “trascina in una dimensione dove il potere della musica accomuna tutti. Non importa l’età, non importa il genere, non importa se sia un’esperienza condivisa o intima, non importa chi tu sia o quello che stai facendo in quel momento, la musica muove il mondo proprio perché è di tutti. E a volte, cantare un’ultima poesia, è l’unica cosa che ci resta”.