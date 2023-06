Gianni Ravera, torna domani l’ottava edizione del Premio a lui dedicato

Organizzatore di 16 edizioni del Festival di Sanremo, scopritori di talenti come pochi nella storia della musica nostrana e ideatore di alcune tra le più importanti Kermesse canore, tra cui il festival di Castrocaro, Gianni Ravera è da considerarsi indubbiamente una colonna della storia della canzone italiana. Proprio per celebrare e ricordare la sua storia, troppo spesso messa in secondo piano rispetto a quanto oggettivamente meriterebbe, da ormai 8 edizioni si tiene il “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”, quest’anno previsto per la serata dell’11 giugno nella cornice di Castelraimondo. Abbiamo parlato con l’ideatore del premio Michele Pecora, cantautore di successo che proprio da Gianni fu scoperto e lanciato, dell’origine della kermesse e della figura di Ravera. “L’idea di un premio a lui dedicato è nata per quel senso di riconoscenza verso una persona che per me, come per molti altri, è stata fondamentale.” – ci ha raccontato Pecora – “Aveva una straordinaria capacità di riuscire a individuare personaggi che potevano diventare degli artisti importanti, il riuscire a vedere anche dietro l’apparenza. Anche “voci” non appartenenti al senso più classico del termine, come invece le avrebbe volute “la scuola”, ma con quelle piccole imperfezioni che le han poi rese uniche”. Per dare un’idea, Ravera scoprì e lanciò artisti del calibro di Iva Zanicchi, Bobby Solo e Gigliola Cinquetti, ma anche Eros Ramazzotti e Zucchero Fornaciari.

“La sua capacità di rimanere al passo con i tempi, il guardare al futuro e alle nuove generazioni, – ci ha confidato Pecora – gli ha anche creato dei contrasti con personaggi magari di altre epoche che invece volevano continuare a essere presenti, soprattutto a Sanremo. Ravera sceglieva le canzoni, non sceglieva i cantanti per Sanremo. Se un interprete famoso non aveva una bella canzone lui non lo prendeva”. E proprio questa missione di scoprire nuovi artisti, che Ravera aveva fatto sua, oggi rivive nel concorso per giovani talenti organizzato negli scorsi mesi e che culminerà nell’esibizione, proprio nella serata del Premio, di 8 ragazzi selezionati: “Nel mondo della discografia di oggi figure come quella di Gianni non ci sono più. Noi ci siamo confrontati con personaggi che hanno in qualche modo forgiato, aiutato il nostro talento: i grandi produttori, arrangiatori etc Anche queste figure oggi un po’ scarseggiano. Ci sono solo nelle produzioni importanti”. Saranno molti gli artisti che saliranno sul palco quest’anno per ricordare Ravera, in una serata all’insegna della grande musica condotta da Carlo Conti: dai Cugini di Campagna a Donatella Rettore, da Michele Zarrillo fino a Fausto Leali. “Gianni è sempre stato molto riconosciuto dagli artisti o da chi ebbe modo di lavorare con lui”- ha sottolineato Pecora – ”La prima edizione del premio fu aperta da Baudo, ma penso anche alla commozione di Mara Maionchi sul palco, quando l’abbiamo premiata, nel ricordare il suo rapporto di lavoro trentennale con Gianni”.

di Federico Arduini