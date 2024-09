Giulia De Lellis protagonista di “101%”, il parere dell’esperto Morelli: “Lasciate soffrire i giovani”

“101%”, il corto presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, disponibile dal 2 settembre su Raiplay, in pochi giorni è diventato un successone, tanto da balzare in testa alla classifica dei film più visti.

Il corto, scritto da Andriy Odlyvanyy per la regia di Serena Corvaglia e prodotto da One More Pictures con Rai Cinema – vincitore del contest “La realtà che NON Esiste” – ha come protagonisti Giulia De Lellis, Andrea Arru, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. E con le musiche di Geolier.

Proprio a Giulia De Lellis abbiamo chiesto cosa si aspetta da questo corto. Durante la presentazione del progetto a Venezia 81, poi, non è mancato l’intervento sul tema ‘giovani e tecnologia’ da parte dell’esperto e ospite dell’evento, Raffaele Morelli.

Il tema della VI edizione – in collaborazione con la Polizia di Stato – è “Tra cuore e mente: l’educazione sentimentale ai tempi dei social network”, e ha come obiettivo non solo fornire nuove opportunità ai giovani filmmaker under 35 ma anche di educare gli adolescenti alla tecnologia e al mondo digitale.



Di Claudia Burgio