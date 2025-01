Golden Globes 2025

A trionfare nella 82esima edizione dei Golden Globe sono stati i film “The Brutalist” di Brady Corbet e “Emilia Perez” di Jacques Audiard, che porta a casa la statuetta come miglior film commedia/musicale e come miglior film straniero – battendo “Vermiglio” di Maura Delpero che continua la sua corsa verso gli Oscar – ma anche quella per Miglior attrice non protagonista a Zoe Saldaña, alla sua prima nomination. A ‘Emilia Perez’ è andato anche il riconoscimento per la Miglior canzone originale ‘El Mal’.

A vincere il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale “Challengers” di Luca Guadagnino mentre il film “Wicked” ha avuto un riconoscimento come campione al box office. Fernanda Torres di “Io Non Sono Qui” a sorpresa ha battuto star come Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson vincendo la statuetta come miglior attrice in un dramma. A Sebastian Stan è andato il Globo per “A Different Man” come miglior attore in un musical/commedia. Demi Moore ha vinto il suo primo Golden Globe come miglior attrice in una commedia/musical con “The Substance” . “Flow – Un Mondo da Salvare” ha vinto come miglior lungometraggio a cartoni animati.

Tra le serie, Shōgun vince la statuetta come miglior serie drammatica e tre premi per la recitazione di Anna Sawai, Hiroyuki Sanada e Tadanobu Asano. Premiati anche “Hacks” (Jean Smart come miglior attrice in una serie televisiva, musicale o comica e miglior serie comica/musical), “Baby Reindeer” (miglior serie limitata e miglior attrice Jessica Gunning), “The Bear” (Jeremy Allen White) e “The Penguin” (Colin Farrell).



Di Matilde Testa