Hollywood festeggia i 90 anni di Sophia Loren: “Il cinema è stata la mia terapia contro la fame e la paura”

Hollywood festeggia i 90 anni (compiuti il 20 settembre) della grande Sophia Loren all’Academy Museum di Los Angeles inaugurando la rassegna “La diva di Napoli”, in mostra fino al 30 novembre per celebrare i 70 anni di carriera della star italiana. Tra i film presenti la versione restaurata in 4K de “La ciociara” (Oscar nel 1962), “L’Oro di Napoli”, “La vita davanti a sé”, e ancora “Ieri, oggi, domani” e “Matrimonio all’italiana”, e altri lavori americani come “Arabesquee Pret-à-Porter”.

“Da bambina a Pozzuoli, durante la Seconda guerra mondiale, la mia realtà era fatta di paura e fame: la paura delle sirene che annunciavano attacchi aerei e la fame che ci consumava ogni secondo. – ha raccontato Sophia Loren – Quando ero nel cinema e le luci si abbassavano, la realtà spariva. Occhi e cuore si facevano incantare da Rita Hayworth, Fred Astaire e Ginger Rogers. Il cinema è stata la mia terapia contro la fame e la paura, la mia finestra su un mondo da favola. Essere qui è come tornare a casa”.



Di Matilde Testa