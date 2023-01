I 150 anni del Carnevale di Viareggio

Si è tenuto al Teatro dal Verme di Milano la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del Carnevale di Viareggio, speciale perché legata ad un importante anniversario: 150 anni dalla prima sfilata, dal primo Carnevale. Un compleanno attesissimo dopo i difficili anni di pandemia, che si presenta come una delle più ricche di sempre.

Ai sei Corsi Mascherati sui Viali a mare di Viareggio parteciperanno 9 carri di prima categoria (sopra ai 12 m di altezza e 15 di larghezza), 4 di seconda (sotto gli 11m di altezza e 7m di larghezza), 9 maschere di gruppo e 10 maschere isolate. I carri – finanziati con 2 Mln di euro proveniente da enti pubblici, sponsor e vendita biglietti – sfileranno dal 4 febbraio, giorno della cerimonia d’inaugurazione, fino a sabato 25 febbraio nelle seguenti date:

Sabato 4 febbraio

Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera, ore 15 1° CORSO MASCHERATO di Apertura, ore 16

Domenica 12 febbraio

2° CORSO MASCHERATO, ore 15

Giovedì Grasso 16 febbraio

3° CORSO MASCHERATO notturno, ore 18

Domenica 19 febbraio

4° CORSO MASCHERATO, ore 15

Martedì Grasso 21 febbraio

5° CORSO MASCHERATO notturno, ore 17

Sabato 25 febbraio

6° CORSO MASCHERATO notturno di Chiusura, ore 17 Al termine lettura dei verdetti della Giuria Spettacolo Pirotecnico

Secondo quanto anticipato e facilmente riscontrabile sul sito ufficiale del Carnevale, i carri quest’anno saranno ispirati a tematiche politiche, come il clima e la sfida alla ricerca di fonti rinnovabili, ma non con protagonisti politici nostrani, in linea con quanto visto già nelle scorse edizioni.

In ogni edizione, al fianco della storica Fondazione, si sono susseguite diverse personalità, artisti e mecenati, che hanno affiancato le proprie competenze a quelle degli organizzatori. Quest’anno questo ruolo è stato affidato ad Elisabetta Sgarbi e alle sue due creature: la casa editrice “La Nave di Teseo” e l’etichetta discografica “Betty Wrong”.

Gli Extraliscio hanno firmato la canzone ufficiale di questa edizione, con testo di Pacifico e Moreno Conficconi su Musica dello stesso Moreno e Mirco Mariani, intitolato “La Maschera Ride”, accompagnata da un nuovo filmino prodotto da Betty Wrong e distribuito da Sony Music Italia.

E per omaggiare 150 anni di tradizione Mirco Mariani e Moreno Conficconi si riuniscono con Mauro Ferrara per una nuova versione della canzone “FESTA DI GIOVENTÙ”, che rappresentò la festa nel 1953. Entrambe le canzoni sono già disponibili sulle piattaforme di streaming e saranno suonate senza dubbio nel concerto degli Extraliscio del 21 febbraio in Piazza Mazzini, in apertura della sfilata del Martedì Grasso.

Dalla mostra “Che la festa cominci”, con il catalogo edito ad hoc da La Nave di Teseo, all’allestimento dedicato ai 690 numeri di Linus (anticipato dall’uscita di un numero speciale dedicato al Carnevale di Viareggio), entrambe allestite nella Galleria d’Arte Moderna, saranno molte le iniziative culturali che ruoteranno intorno a queste importanti celebrazioni.

Potete trovare l’elenco completo delle iniziative sul sito ufficiale del Carnevale di Viareggio.

di Federico Arduini