I Led Zeppelin e la potenza dell’hard rock al cinema

“Led Zeppelin: the Song Remains the Same” sarà al cinema in una veste totalmente restaurata dal 25 al 27 marzo

Ci si chiede spesso come avvicinare le nuove generazioni alla musica di una volta, al rock degli anni Settanta, alla sua sincerità e alla sua forza dirompente. Una possibile soluzione arriva ora nei cinema italiani grazie a Nexo Digital (in collaborazione con Warner Music Italy) il 25, 26 e 27 marzo: “Led Zeppelin: the Song Remains the Same”. Un film che racchiude le riprese dei tre concerti tenuti al Madison Square Garden di New York nel luglio del 1973 dall’indimenticabile band capitanata da Robert Plant, tappe finali del tour che aveva toccato 30 città americane battendo tutti i record di pubblico precedentemente detenuti dai Beatles.

Se non bastassero la musica, il magnetismo e l’impareggiabile presenza scenica nella sua più cruda sincerità, a impreziosire il lungometraggio ci sono anche dei filmati del backstage e alcune sequenze video girate ad hoc. Diretto prima da Peter Clifton e poi da Joe Massot, il film è stato pensato fin dall’epoca per il grande schermo, si sussurra in risposta al successo ottenuto l’anno prima dai Deep Purple con “Made in Japan”. Nonostante le difficoltà iniziali, tra riprese aggiuntive e cambi di regia, questa versione gode di una colonna sonora completamente rimasterizzata, supervisionata direttamente dalla band. Come non rimanere affascinati di fronte alla potenza dell’hard rock nella sua forma più pura? Un’opportunità unica per fan e non solo di rivivere i fasti di un’epoca ormai lontana nel tempo e ancora oggi ineguagliata.

di Federico Arduini