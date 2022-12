I Pinguini che piacciono

Vengono da Bergamo, con «quell’accento troppo spiccato». Sono l’opposto delle classiche rockstar e spopolano non solo fra i giovani. I Pinguini Tattici Nucleari li abbiamo scoperti in un Sanremo e da allora sono diventati uno dei fenomeni musicali più seguiti del panorama italiano. Famosi ma sempre fedeli alle loro origini. Cantano una generazione, quella dei trentenni, alle prese con lavori precari e mutuo da pagare che fa paura. A metà fra “Giovani Wannabe” e un’età adulta che al di là dell’anagrafe si sposta sempre più avanti.

Il nuovo album è appena uscito e già sui social è un profluvio di citazioni delle loro canzoni. Con testi accattivanti tanto quanto i ritornelli. Con un sottofondo malinconico, come quando descrivono gli Hikikomori che «si amano a distanza» o raccontano di una cena di classe dopo l’esame di maturità, ricordandoci un po’ quei nostri diciotto anni.

E oltre le canzoni, finiscono per fare istintivamente simpatia perché non hanno nulla di trendy o di modaiolo: infatti cantano «non sono cool». L’esatto opposto di quel fenomeno inarrestabile che sono i Måneskin, rockstar anche nel look.

Ciascuno può scegliere ciò che preferisce, di sicuro il successo di entrambi – anche al di fuori dei nostri confini – è una buona notizia per la musica italiana. Fermata nei live dalla pandemia, ora i concerti fanno nuovamente registrare il tutto esaurito. Nei palazzetti così come negli stadi. Merito anche di gruppi come questo, che finiscono per piacere a genitori e figli.

Di Annalisa Grandi