I (pochi) accenni “politici” agli Oscar 2025 – IL VIDEO

In questi Oscar 2025 di “discorsi” più legati alla politica (con relative polemiche) ce ne sono stati pochi. Meno di quanto forse ci si aspettasse alla vigilia. Tuttavia, qualche accenno non è mancato. In particolare alcuni attori, dopo aver vinto i premi, hanno parlato di tematiche delicate e molto importanti.

Come ad esempio Adrien Brody (migliore attore protagonista – The Brutalist”), Zoe Saldana (Migliore attrice non protagonista – “Emilia Perez”) e Paul Tazewell (Migliori costumi – “Wicked”).

di Mario Catania