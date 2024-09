“Il Foro Festival” dal 3 all’8 settembre a Carmagnola con Panariello-Masini e Elio E Le Storie Tese

Si avvicina la 6ª edizione de “Il Foro Festival”, una rassegna culturale e musicale che si terrà dal 3 all’8 settembre a Carmagnola, in provincia di Torino. Gli eventi del festival avranno luogo in Piazza Italia, nell’ambito della storica Fiera Nazionale del Peperone, uno degli appuntamenti più attesi e celebrati della regione. Il cartellone è ricco di appuntamenti che spaziano tra generi musicali diversi, spettacoli dal vivo, e momenti di intrattenimento per tutte le età, garantendo un’esperienza coinvolgente e memorabile per i partecipanti.

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con il direttore artistico del Festival Paolo di Nita per conoscere meglio la line up e la tradizione di questo appuntamento.

Ci racconta questa sesta edizione de “Il Foro Festival”?

Questa rassegna nasce con l’intento di soddisfare tutti i gusti, non solo sotto l’aspetto dell’intrattenimento, ma anche offrendo la possibilità di raccontare qualcosa che vada oltre il semplice divertimento. Spesso, quando si partecipa a uno spettacolo, lo si fa per divertirsi, e come direttore artistico sono contento di aver programmato una serie di iniziative che non si limitano esclusivamente all’intrattenimento, ma che riescono a raccontare storie e a lasciare qualcosa di più profondo. Un esempio significativo è il concerto di Elio e le Storie Tese, in programma il 4 settembre. A livello nazionale, credo che siano una delle band che più ha saputo raccontare storie attraverso la musica, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. Allo stesso modo, lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini, previsto per il 6 settembre, rappresenta un interessante connubio tra musica, teatro e comicità.

Per quanto riguarda gli altri eventi, il 3 settembre ospiteremo il “Teenage Dream Party”, seguito il 5 settembre dall’evento “Voglio tornare negli anni ’90”. Questi format stanno riscuotendo un grande successo in tutta Italia, soprattutto tra i giovani, offrendo l’opportunità di ballare e ascoltare musica in un’atmosfera che sta sempre più prendendo piede. Gli ultimi due appuntamenti del festival sono il 7 settembre, con due DJ del territorio piemontese che stanno avendo un ottimo riscontro, e l’8 settembre, giornata di chiusura, con una cover band che renderà omaggio a Vasco Rossi e Ligabue.

Il Foro Festival si svolgerà nell’ambito della 75ª edizione della Fiera del Peperone, un evento di grande rilevanza non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale. I numeri delle precedenti edizioni testimoniano il grande successo della fiera, che attira un pubblico da tutta Italia.

Immagino ci sia stato un grande lavoro dietro alla stesura del cartellone e nell’organizzazione del festival

Possiamo dire che questo evento è frutto di uno sforzo congiunto tra privati, come SGB Eventi, l’Amministrazione di Carmagnola, la Regione, la Pro Loco e varie associazioni e forze locali. Insieme, queste realtà riescono a garantire il crescente successo e la maggiore visibilità della fiera. L’idea è quella di integrare un momento di spettacolo di grande rilievo all’interno di una fiera già importante, creando un connubio significativo. Si parla spesso di sinergie, e questo mi sembra un esempio evidente di come le collaborazioni territoriali e regionali possano convergere verso un obiettivo comune. È un bene non solo per il territorio, ma anche per il patrimonio regionale e, in qualche modo, nazionale

Per quanto riguarda la scelta degli artisti, è evidente il tentativo di coinvolgere più fasce di pubblico possibili

Ha perfettamente ragione: questa è proprio l’idea di fondo. Credo, senza presunzione, che il pubblico debba essere formato, e chi svolge il mio lavoro ha la responsabilità di garantire un prodotto interessante e di qualità. Non si tratta solo di creare qualcosa da mettere in scena, ma di offrire qualcosa con un vero valore. Siamo fortunati ad aver ottenuto, per tre anni, l’opportunità di lavorare su questa fiera, e questo è il nostro primo anno. Credo che abbiamo già posato un piccolo tassello importante. L’obiettivo è continuare a crescere in questa direzione, cercando di offrire un programma che possa attrarre un pubblico variegato. È essenziale tenere conto delle diverse esigenze generazionali: un cinquantenne o un sessantenne ha interessi diversi rispetto a un ventenne, ed è giusto che sia così. Chi lavora nel nostro campo deve chiedersi cosa può interessare a ciascun pubblico. In un festival, credo che le varie proposte possano e debbano essere condivise, per coinvolgere il maggior numero di persone possibile.

Faccio un esempio semplice, ma che trovo significativo. Quando vado al ristorante, c’è chi sceglie di ordinare il piatto che conosce bene, quello con cui si sente più a suo agio. Altri, invece, preferiscono affidarsi al ristoratore, confidando che, grazie alla sua conoscenza della cucina e del locale, possa consigliare un piatto che rappresenti al meglio la qualità del ristorante. Ecco, l’idea è che il pubblico possa essere formato con la stessa fiducia, pensando a noi come a un “gestore” che sa proporre qualcosa di interessante, anche se magari non conoscono bene l’artista sul palco.

È chiaro che è difficile immaginare un sessantenne a un “Teenage Dream Party”, ma è più probabile che un ventenne possa apprezzare un concerto di Elio e le Storie Tese. L’idea di fondo, però, dovrebbe rimanere questa: offrire al pubblico qualcosa di nuovo e coinvolgente, indipendentemente dalla familiarità con l’artista. Se riusciamo in questo, avremo fatto un buon lavoro.

Di seguito il programma dettagliato delle singole serate

La piazza piemontese si animerà a partire dal 3 settembre con l’evento di apertura del festival, il “TEENAGE DREAM PARTY”, un vero e proprio party che ripercorre il primo decennio del nuovo millennio. Nel corso della serata si terrano karaoke a tema Disney Channel, coreografie di High School Music, duetti di Camp Rock e tante altre sorprese che risveglieranno emozioni e sensazioni degli anni 2000!

Apertura cancelli ore 19.00, inizio evento ore 21.30. Biglietti disponibili su TicketOne, su Viva Ticket e presso i punti vendita autorizzati.

A seguire, il 4 settembre approderanno a Carmagnola gli ELIO E LE STORIE TESE con una data del loro tour “MI RESTA SOLO UN SOLO DENTE E CERCO DI RIAVVITARLO”. Uno show tra il sacro e il profano che unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro Paese condotto con maestria e humour senza pari.

Apertura cancelli ore 19.00, inizio evento ore 21.00. Biglietti disponibili su TicketOne, su Viva Ticket e presso i punti vendita autorizzati.

Il 5 settembre, invece, si terrà la serata “VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ‘90”, uno spettacolo per grandi e piccini, con dj, simpatiche mascotte, ballerine ed effetti speciali, che animeranno il palco non stop con le migliori hit degli anni ‘90 e faranno ballare il pubblico del Foro Festival.

Apertura cancelli ore 19.00, inizio evento ore 21.00. Biglietti disponibili su TicketOne, su Viva Ticket e presso i punti vendita autorizzati.

Il 6 settembre sarà la volta di “PANARIELLO VS MASINI – IL RITORNO”, lo spettacolo che vede Giorgio Panariello e Marco Masini di nuovo insieme sul palco, dopo il grande successo del tour del 2023. Un nuovo appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della comicità, che mescola sapientemente battute esilaranti e canzoni intramontabili.

Apertura cancelli ore 19.00, inizio evento ore 21.00. Biglietti disponibili su TicketOne, su Viva Ticket e presso i punti vendita autorizzati.

Il 7 settembre si terrà la serata “MUSIC & DINNER” con la cena animata di “Little Italy“, il più famoso format delle notti cuneesi, per un’esperienza unica di gusto e divertimento (inizio cena ore 21.00, per ricevere informazioni e riservare il proprio tavolo per la cena animata rivolgersi al seguente numero: 339 6916830). L’evento proseguirà alle ore 22.30 con il format “70/80/90 Vibes”, reso travolgente dall’energia del dj Franco Frassi e del sassofonista Piero Vallero (ingresso gratuito con consumazione obbligatoria). A seguire, il dj Paul Scaletta farà scatenare il pubblico fino a tarda notte con il format “2000 e una notte”.

La 6ª edizione di IL FORO FESTIVAL terminerà l’8 settembre con l’EMERGENZA ROCK BAND che omaggerà i migliori successi di Vasco e Ligabue. La band di altissimo livello guidata dai due sosia di Ligabue e Vasco Rossi, Simone Tarantino (“Ligabue”) e Raffaele “Raffo” Acuzio (“Vasco”), porterà in scena uno spettacolo incentrato sui più grandi successi delle due rock star. Una “battaglia” di canzoni assolutamente da non perdere che regalerà per oltre due ore di show grandi emozioni a tutti gli appassionati di musica rock.

Inizio evento ore 21.00. La serata è a ingresso gratuito con consumazione obbligatoria.