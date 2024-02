Il grande karaoke di Kanye West

Il concerto milanese di Kanye West si è trasformato in un immenso karaoke: nessuna canzone dal vivo e nessuno a suonare. È questo il futuro?

Fra le esperienze di cui è stato più bello riappropriarsi dopo il cupo periodo funestato dal Covid-19, molti hanno messo al primo posto i concerti dal vivo. Si è scritto e parlato di rinascita, di riscoperta dei live, della musica mai uguale a sé, del vibrare con gli strumenti. Insomma, il peggio sembrava passato.

Tuttavia, quanto successo l’altra sera a Milano durante l’evento targato Kanye West al Forum d’Assago, tanto tranquilla la musica dal vivo non la fa stare. Dopo tanto chiacchiericcio, l’audio experience o listening party che dir si voglia si è tenuto come da previsioni e com’è normale non ha visto alcuna canzone eseguita dal vivo, nessuno suonare, nessuno cantare. Un “Vuoi sentire da me il nuovo disco di x?” ma più in grande. Soltanto canzoni riprodotte per un’ora scarsa in un grande karaoke, con i beniamini del pubblico incappucciati nel fumo passare come in una sfilata mimando i brani.

I biglietti erano in vendita per cifre da 115 a 207 euro. C’è chi si è lamentato del prezzo, chi ha urlato alla truffa e chi al genio. Premesso che non si tratta di una novità nella carriera del controverso West, che era chiaro cosa lo spettacolo avrebbe messo in scena e se ci vai e spendi son problemi tuoi, la domanda da farsi è piuttosto un’altra. È questo il futuro?

Dai concerti nel Metaverso a quelli con sempre meno musica suonata e cantata, fino a queste ‘experience’, il futuro suonerà così? Non crediamo proprio, non solo. Noi continueremo ad andare là dove si suona.

di Federico Arduini