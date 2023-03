Il mercato discografico globale cresce del 9%. Italia +11%

Se non è una novità, almeno guardando le tendenze degli ultimi anni, è senza dubbio una buona notizia: secondo i dati del Global Music Report di IFPI pubblicati oggi, per l’ottavo anno consecutivo il mercato discografico globale segna una crescita importante con un +9% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Tra i mercati a trainare la crescita, al secondo posto, c’è l’Europa con ricavi cresciuti del 7,5%. E l’Italia? Il nostro Paese realizza un’ottima performance in positivo e sopra la media con un importante +11,1% e oltre 370 milioni di euro di fatturato.

Nel Bel Paese i ricavi sono cresciuti grazie soprattutto allo streaming che ora rappresenta oltre il 66% del totale. Lato comparto fisico, nonostante non si sia ancora arrestata la crescita del vinile (+11,7%) e il nostro mercato si presenti come uno dei più forti a livello internazionale in questo ambito, segna un calo del -2.2%, com’era tutto sommato prevedibile. Anche grazie alla pandemia, da tempo ci si è abituati alla comodità e all’immediatezza della musica liquida, accessibile ovunque anche solo da uno smartphone, fruibile gratuitamente, in abbonamento (in aumento del 13,7% gli abbonamenti ai servizi streaming nel 2022 in Italia) e a pagamento.

Ottimo risultato anche per quanto riguarda l’export della nostra musica all’estero. Il 2022 è stato infatti un anno con ricavi in crescita per l’industria discografica italiana con un +15% di entrate da royalty (mercato fisico, digitale, sincronizzazioni e diritti connessi) e oltre 22 milioni di euro di incassi.

Global Music Report di IFPI

Dati Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana