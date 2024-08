Il ritorno di Bob-Waksberg, creatore di Bojack Horseman

Sono passati dieci anni dall’uscita su Netflix di “BoJack Horseman”, la serie che ha rivoluzionato l’animazione per adulti mettendo in scena le contraddizioni del mondo di Hollywood e della contemporaneità. In bilico fra commedia e dramma, è diventata un cult pluripremiato di rara bellezza, tra profondità emotiva e tagliente sarcasmo.

Proprio nel giorno dell’anniversario il suo creatore Raphael Bob-Waksberg ha annunciato l’uscita nel 2025 della nuova serie Netflix “Long Story Short” con questo logline: «È una storia condivisa, le battute interne, le vecchie ferite. Se hai mai avuto una madre, padre, fratello, partner o figlio, questo è lo show per te. E già che ci sei, ti costerebbe tanto chiamarli?».

Le aspettative sono altissime. In “BoJack” Bob-Waksberg è riuscito a rendere gli animali antropomorfi tutt’altro che ridicoli e disumanizzati, affidandogli invece tutte le brutture, gli intrecci emotivi e le difficoltà degli uomini. Un escamotage riuscito in cui è impossibile non identificarsi almeno una volta. L’ironia pungente e spesso disturbante è stata sapientemente mescolata con la più intima sensibilità di ogni personaggio che, di puntata in puntata, sfiora sempre la compiutezza della maturità senza afferrarla mai davvero.

Non ci resta che attendere il prossimo gioiellino annunciato proprio dall’autore: «È un piacere e un onore tornare a fare quello che amo di più: scrivere citazioni per i comunicati stampa di Hollywood. Chi dice che non puoi tornare a casa?».

di Raffaela Mercurio