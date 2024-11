Il Sanremo che verrà

C’è grande attesa per l’edizione 2025 del Festival di Sanremo. Dopo gli anni record di Amadeus, a raccogliere il testimone è stato Carlo Conti, di ritorno all’Ariston a 10 anni dal suo primo Sanremo. Tante cose sono cambiate da allora, ma Conti non teme confronti, come sottolineato dal palco della Milano Music Week durante il talk organizzato da Fimi: “Non ho paura. Se il confronto è con lo share non mi interessa. Poi quest’anno si parte da zero, lo share cambia da gennaio”. Tante le novità rispetto al passato, dalla scelta di separare i giovani dai big, fino alla serata dedicata alle cover, che non verrà conteggiata per la scelta del vincitore del Festival. Una gara a parte, con un premio a sé e nuove regole: “Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare dei duetti tra di loro. Sarà una sera di divertimento a sé, senza la tensione della gara. Ci divertiremo a proclamarne il vincitore e il risultato non andrà a influenzare il percorso fatto” ha sottolineato Conti.

I voti delle normali serate di gara saranno invece sommati di giorno in giorno, senza azzeramenti: “Il voto non verrà azzerato per i finalisti ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già”. E sui cantanti in gara? “Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo. Sceglierle è la cosa più importante, è il momento più difficile, che sento con maggiore responsabilità: il contorno deve essere buono. Ma se la bistecca non lo è, il festival non funziona”. Per sapere i nomi, appuntamento al Tg1 delle 13.30 di domenica 1° dicembre.

di Federico Arduini