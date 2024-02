Il Volo, all’evento in Arena si aggiunge una nuova data. Attesa per il nuovo disco

Il Volo ha annunciato oggi un quarto appuntamento all’Arena di Verona il 13 maggio 2024

Dopo la partecipazione con “Capolavoro” al 74esimo Festival di Sanremo e in attesa dell’imminente uscita del nuovo disco, il primo composto da soli inediti, Il Volo ha annunciato una nuova tappa dell’evento “Tutti per Uno”, ideato da Michele Torpedine. Il 13 maggio 2024 torneranno all’Arena di Verona, che ospiterà così quattro serate – organizzate e prodotte da Friends & Partners – il 9, l’11 (già sold out), il 12 e appunto il 13 maggio. Il trio italiano si esibirà con i nuovi brani del loro primo album di inediti, insieme ai loro più grandi successi e saranno accompagnati da una miriade di ospiti provenienti da diversi ambiti artistici, sia italiani che internazionali. Un’occasione per celebrare i 15 anni di carriera e mostrarsi in una veste in parte nuova al proprio pubblico.

Le prevendite per la quarta serata di “Tutti per Uno” sono aperte dalle 16:00 di oggi, esclusivamente per i membri del fan club, e saranno disponibili su Ticketone dalle 16:00 di sabato 17 febbraio.

Questi quattro spettacoli all’Arena di Verona saranno il preludio di una serie di 16 appuntamenti estivi, che partiranno il 8 giugno da Roma, alle Terme di Caracalla. Il Volo si esibirà nelle location più suggestive d’Italia, da luglio a settembre, con il tour “Tutti per Uno – Capolavoro”.