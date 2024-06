Incontri ravvicinati coi cantautori: Turci, Morgan, Ron e Ruggeri a Diano Marina

Nasce quest’anno per la prima volta “Incontri ravvicinati coi cantautori”, una rassegna voluta da Stefano Senardi che promuove la cultura musicale e crea opportunità di dialogo e confronto nel mondo della canzone d’autore. Quest’estate sono in programma quattro appuntamenti speciali: il 5 e l’11 luglio, il 9 e il 31 agosto, alle 21.30, presso il molo delle Tartarughe, sul lungomare E. Carcheri a Diano Marina (Imperia).

Ogni evento offre esibizioni dal vivo e momenti di dialogo, con un diverso e rinomato protagonista della musica italiana. Gli artisti eseguiranno alcuni dei loro brani più celebri e parteciperanno a coinvolgenti incontri con il pubblico, ripercorrendo momenti fondamentali della loro carriera e della loro esperienza creativa. Questi incontri saranno moderati da Stefano Senardi e Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure.

«È per me un vero piacere personale e professionale poter dare il mio contributo ai luoghi dove sono cresciuto – afferma Stefano Senardi – Questo incontro “confidenziale” tra canzoni e parole sarà un modo abbastanza inedito anche per il pubblico di essere vicini ad alcuni dei nomi più importanti della canzone d’autore italiana, artisti peraltro amici che conosco da molto tempo. Soprattutto vorrei ringraziare il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e l’assessore Luca Spandre per avermi dato quest’opportunità e concesso la loro fiducia».

Di seguito il calendario preciso delle date:

5 luglio ENRICO RUGGERI

11 luglio RON

9 agosto MORGAN

31 agosto PAOLA TURCI

Tra i presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento anche Enrico Ruggeri che ha ringraziato Senardi dell’invito: “Tutte le volte che Stefano ha un’idea sono il primo a sposarla. Sono molto contento di stare sul palco con lui e sarà piacevole perché conosce un sacco di cose. Spero tuttavia faccia una cernita delle cose che è il caso di domandarmi e quelle per le quali non è il caso…” ha scherzato.

La manifestazione, promossa dal Comune di Diano Marina e dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi, è organizzata da Intersuoni Srl e gode del patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Club Tenco e di Rockol.