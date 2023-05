Italia loves Romagna, da Ligabue a Tananai: le star che cantano a Campovolo

Uniti per la solidarietà. Ben prima di “Romagna mia“, il maxi concerto benefico per gli alluvionati fissato per il 5 agosto a Imola, un altro appuntamento a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna (da noi anticipato). Questa mega raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del ministero della Cultura, realizzerà a favore si chiama “Italia Loves Romagna“, e si terrà sabato 24 giugno nell’arena spettacoli al Campovolo di Reggio Emilia. Ad annunciarlo il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che ha spiegato i due obiettivi: “Raccogliere più fondi possibili, e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell’estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi”.

Del cast faranno parte Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. L’iniziativa giunge 11 anni dopo “Italia Loves Emilia”, a sostegno dei terremotati. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di martedì 30 maggio sui circuiti ufficiali (vale a dire Vivaticket, TicketOne e Ticketmaster).

di Maria Francesca Troisi