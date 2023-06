Italia Loves Romagna scalda i motori: conduttori e cast, in attesa dei duetti

Cresce l’attesa per Italia Loves Romagna, il grande concerto benefico in aiuto alla popolazione alluvionata dell’Emilia Romagna di sabato 24 giugno. Un evento che arriva a distanza di 12 anni da quel’Italia Loves Emilia, allora organizzato in aiuto alle popolazioni terremotate: “11 anni fa ci colpirono due terremoti da 12 miliardi di euro di danni – ha ricordato il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – e dopo 11 anni è stato praticamente ricostruito tutto, come credo poche altre volte nella storia delle ricostruzioni post terremoto di questo Paese. Abbiamo già stimato, senza contare i danni diretti, 8,8 miliardi di euro di danni da questa alluvione: la zona colpita è molto più estesa di quella del terremoto di 11 anni fa”.

“Volevamo organizzare un grande evento in occasione della Festa della Musica che si doveva tenere alle Terme di Caracalla a Roma quando è capitata questa tragedia” – ha raccontato Gianmarco Mazzi, sottosegretario del Ministero della Cultura – “Ci siamo subito confrontati insieme a Ferdinando Salzano e Gennaro Sangiuliano sulle possibilità di organizzare in breve tempo un concerto evento sulla falsariga di quello che fu organizzato post terremoto in Emilia”

Durante la conferenza stampa di presentazione di oggi è stato finalmente svelato il cast completo dell’evento. Saliranno sul palco: Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&Rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero e la sorpresa Andrea Bocelli. Ci saranno anche dei duetti, ma tocca aspettare sabato per saperne di più.

Come sottolineato da Ferdinando Salzano Friends & Partners gli artisti parteciperanno in forma totalmente gratuita e tutto quanto verrà incassato sarà devoluto alla causa: “Siamo riusciti ad ottenere un dato straordinario, l’intero biglietto di vendita, dedotta l’Iva e una parte di SIAE, ci permette di non toccare niente. Saremo in grado già di dare un primo numero di versamento, abbiamo coperto i costi e non toccheremo un euro: è un segnale di enorme trasparenza perché il pubblico è presente con la motivazione della causa e per vedere i propri beniamini, che partecipano in forma gratuita“.

Inoltre “Ci saranno 18 radio, capitanate da Rai Radio2 e anche da questo punto di vista è straordinaria l’adesione, molte saranno presenti in loco con dei racconti in diretta per raccogliere più fondi possibili” ha aggiunto Salzano.

Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà l’Orchestra sinfonica dei conservatori composta da 63 giovani musicisti, per lo più romagnoli ed emiliani, e diretta da Leonardo De Amicis.

La conduzione della serata sarà affidata a quattro diversi conduttori: Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Mentre per Rai Play la diretta sarà condotta da Andrea Delogu.

di Federico Arduini