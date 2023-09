JAZZMI 2023, a Milano dal 12 ottobre al 5 novembre

Torna per la sua ottava edizione JAZZMI, quest’anno ricchissimo di grandi nomi ed eventi in tutta la città di Milano

Giunto quest’anno alla sua ottava edizione il festival JAZZMI animerà la città di Milano dal 12 ottobre al 5 novembre, dal centro fino alle periferie fino alle strade, con oltre 200 appuntamenti tra concerti, incontri con gli artisti ed eventi speciali. Un’edizione ricchissima, la più lunga fin’ora di sempre, che è stata presentata nella cornice del teatro della Triennale di Milano, uno dei due poli principali di JAZZMI 2023 insieme al Blue Note Milano (dal 2016 a fianco della manifestazione).

Ma il festival coinvolgerà tutta la città, dal Volvo Studio Milano ai grandi teatri come Teatro Arcimboldi o Teatro Dal Verme, passando all’ADI Design Museum, Armani/Silos, Eataly Smeraldo, Cascina Nascosta e BiM. Non mancheranno i club, come Alcatraz, Fabrique, Magazzini Generali, Santeria, Biko, Circolo Magnolia, BASE, e neanche nuove location rispetto al passato come Horto Restaurant e Armani/Bamboo bar.

“Questa è una rassegna irrinunciabile per Milano” – ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sascchi – “Non è pensabile che la città viva il suo calendario senza tutto ciò che è Jazzmi. Milano può e deve tornare ad essere una capitale del Jazz! A Milano negli anni si son chiusi locali che han fatto la storia della cultura musicale indipendente e se ne son aperti altri: Jazzmi ha la funzione di sottolineare questo transito”.

“Se c’è una musica all’altezza dei tempi interessanti in cui ci è dato vivere, secondo il paradossale augurio cinese, questa musica è il jazz, linguaggio universale eppure capace di modularsi nel particolare, di accogliere nel suo immenso fiume gli affluenti di musiche distanti, di fondere insieme i più ambiziosi torrenti locali” – ha sottolineato Luciano Linzi, direttore artistico di JAZZMI insieme a Titti Santini – “Per questo a ogni edizione di JAZZMI siamo orgogliosi di mettere Milano al centro del jazz, di far vibrare all’unisono una grande musica e una grande città, di far sentire la vitalità della scena jazzistica contemporanea agli abitanti, agli ospiti e ai visitatori di una capitale delle arti”.

Tra i nomi di spicco di quest’anno è impossibile non nominare Gilberto Gil, leggenda del jazz brasiliana, che si esibirà al Teatro Arcimboldi martedì 17 ottobre in un concerto già SOLD OUT, Marcus Miller e la vincitrice di due Grammy Samara Joy. Non mancheranno grandi artisti italiani come Paolo Fresu, Sergio Cammariere e Fabrizio Bosso che ha aperto con la sua tromba la conferenza e che si esibirà il 21 ottobre nella Sala Puccini del Conservatorio con il suo spettacolo dedicato alla musica di Steve Wonder.

Ma Jazzmi non è solo grandi nomi. Sono tanti gli spazi e gli eventi dedicati ad artisti meno noti, emergenti e da scoprire. Inoltre, in collaborazione con Volvo, si terrà al Volvo studio di Milano la quinta edizione di Jam The Future – Music foto a New Planet, un contest dedicato e pensato per le nuove generazioni di artisti, che ha visto arrivare quest’anno oltre 800 candidature.

Per il programma completo del festival: Jazzmi.it

di Federico Arduini