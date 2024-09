Jazzmi 2024, dal 13 ottobre al 17 novembre a Milano

Giunto alla nona edizione, Jazzmi si riconferma un evento ricchissimo anche per il 2024. Dal 13 ottobre al 17 novembre, Milano ospiterà oltre 200 eventi, tra concerti, film, conferenze e incontri. Fin dal 2016, Jazzmi è prodotto dall’associazione Jazzmi, Poderosa Musica & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con il Blue Note Milano (che da solo registra un quarto degli incassi del jazz in Italia).

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Milano, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Marino, ha dichiarato: “Questa nona edizione, ispirata al concerto del 1964 di Miles Davis, è ricchissima di nomi e grandi talenti, con incursioni nel jazz anche in chiave laterale. Ci saranno artisti affermati e giovani promesse. I protagonisti sono anche i luoghi: Jazzmi ha incarnato fin dall’inizio il format tipicamente milanese delle ‘week’, diffondendo la musica in tutta la città. Quest’anno il programma sarà ancora più ricco, con oltre 200 concerti, oltre a film, conferenze e incontri.”

La direzione artistica è firmata ancora una volta da Luciano Linzi e Titti Santini. Linzi ha spiegato: “Il nostro è un tentativo di rappresentare al meglio l’universo del jazz. Il jazz è una musica estremamente dinamica, difficilmente categorizzabile, ed è questa la linea che seguiamo dal 2016. Abbiamo cercato di unire le forze di chi sostiene questa forma d’arte durante tutto l’anno – operatori, musicisti e altri – per dare rilevanza al loro lavoro. Non siamo mai stati puristi del jazz: le radici sono quelle, ma è una musica che può parlare anche alle generazioni più giovani, mescolandosi con altri generi, dal rap in poi. Per noi è sempre stato un sogno che oggi è diventato realtà.”

Per questa edizione, i figli di Miles Davis e il nipote saranno presenti per celebrare la storia che lega il jazz a Milano, oltre a dare spazio alla scena jazz italiana contemporanea. Tra i protagonisti ci saranno i Calibro 35, che hanno raccontato: “Per noi è un onore. Da vent’anni esploriamo nuovi territori musicali, e la richiesta di Jazzmi per un progetto speciale ci ha permesso di scoprire quanto jazz si è accumulato nella nostra carriera. Non siamo jazzisti, ma lo ascoltiamo moltissimo, e per noi è fondamentale sottolineare quanto il jazz oggi sia un genere meticcio. Insomma, cosa diventa il jazz suonato dai Calibro 35?”

Chiara Angeli, di Volvo, ha aggiunto: “Volvo ha deciso sei anni fa di sostenere Jazzmi perché questa città ha una reale attenzione verso la cultura, un valore tangibile. L’apertura è la parola chiave: non limitarsi ai luoghi istituzionali, che per alcuni possono essere inaccessibili, ma portare la cultura in spazi gratuiti e inusuali, come una primavera anticipata che esplode. Questa apertura è ciò che ci accomuna. Noi sosteniamo il progetto ‘Jam the Future’, che offre ai giovani la possibilità di fare jazz, ed è meraviglioso poter dare loro spazio.”

A partire dai due poli principali, la Triennale Milano e il Blue Note Milano, la programmazione di JAZZMI si estenderà in tutta la città. Oltre al Volvo Studio Milano, coinvolgerà teatri storici come il Teatro Dal Verme, il Teatro Carcano, il Teatro Menotti Filippo Perego, il Teatro Lirico Giorgio Gaber e il Teatro San Babila. Il festival animerà anche luoghi suggestivi come il Conservatorio di Milano, l’Auditorium San Fedele e il Centro Culturale di Milano, oltre a collaborare con istituzioni culturali come l’ADI Design Museum, Armani/Silos, Eataly Smeraldo e Cascina Nascosta. Non mancheranno i club, dall’Alcatraz ai Magazzini Generali, passando per Santeria Toscana 31, BIKO Milano, BASE e Arci Bellezza.

Trovi tutta la programmazione dettagliata qui: https://jazzmi.it/

di Federico Arduini