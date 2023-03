Jerry Calà sta bene, dimesso forse già domani

Scampato pericolo per Jerry Calà. L’attore è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa per un periodo di riposo. Calà – fa sapere il suo entourage – non si trova in terapia intensiva, contrariamente a quanto si vociferava. È tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”.

“Ci ho appena chiacchierato, l’intervento e’ andato benissimo e lui vorrebbe tornare sul set gia’ tra due-tre giorni ma penso che ci vorra’ almeno una settimana”, ha riferito all’AGI il suo agente, Alex Tempestini.

Calà, 71 anni, si trovava in albergo a Napoli quando nella notte è stato colpito da un infarto e trasportato d’urgenza nella Clinica Mediterranea, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico.