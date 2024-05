Jimmy Sax domani a Roma: “Il sassofono è il mio primo amore”

Domani, venerdì 17 maggio, per la prima volta Jimmy Sax sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui

Domani, venerdì 17 maggio, per la prima volta Jimmy Sax sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Ad accompagnare sul palco l’inconfondibile sound del sassofonista internazionale ci sarà The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino.

Per la prima volta nella sua carriera, le note delle hit che hanno reso Jimmy Sax una star internazionale – Con mezzo miliardo di stream, oltre un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube – risuoneranno all’interno di un palasport: da “No Man No Cry” (brano certificato platino in Italia) e “Time” (certificato oro in Italia) fino all’ultimo singolo “A Million Miles” con Steve Edwards.

Come è nato l’amore per questo strumento? Quando hai capito sarebbe stato la tua vita?

Il sassofono è un po’ come il primo amore. In verità l’ho scoperto da bambino ma ho capito e deciso sarebbe stata la mia strada in fase adolescenziale. Avevo poco più di 10 anni, credo.

Quali sono i tuoi artisti di riferimento, quelli che non puoi non ascoltare e che ti hanno più influenzato?

Amo il suono rock e gli artisti che interpretano quel genere. Sono un fan di Lenny Krevitz, così come dei Pink Floyd, Prince e quel rock pop che arriva dagli Anni ‘80 e ‘90. Io stesso ho avuto una band, nella quale per altro cantavo e suonavo la batteria.

Hai suonato davanti a tante tipologie di pubblico e a giorni sarai a Roma. Che tipo di show hai pensato?

Quello del 17 maggio sarà uno show su cui col mio team abbiamo lavorato da ottobre 2023. È un punto di arrivo esibirsi in un palazzetto così nella città più iconica d’Italia. Roma è forse la mia città preferita in assoluto. E come chiudere il capitolo con il format orchestra che è passato dai teatri ai siti archeologici. Avremo avuto non meno di 30 tappe e circa 100.000 biglietti venduti in poco più di due anni. Un sogno, che bello! Ricomincerei subito! Ma dopo quest’estate sarà la volta della Francia, dove saremo in tour a settembre, non vedo l’ora!

Tra certificazioni e migliaia di stream la tua carriera è un pò una risposta a chi pensa che certi strumenti, certe sonorità, siano figli del passato

Guarda, non sono il tipo che pensa molto a ciò che pensano gli altri, credo di essere un pessimo “calcolatore” e non ragiono quasi mai con l’auspicio di rispondere. La musica, non solo la mia, è messaggera. Io mi esprimo e lo faccio genuinamente, quando e come sento (oltre che con chi). Probabilmente di questo si è accorto il pubblico prima di tutti gli addetti ai lavori.

Ricollegandomi a questo, mi è capitato spesso di sentire alcuni sostenere che il sax, soprattutto negli anni ’80, fosse troppo presente. Ad esempio, alcuni pensano che alcuni dischi dei Pink Floyd, senza il sax di Dick Parry sarebbe riusciti meglio. Per me è una follia

Indubbiamente il sax è stato uno strumento identificativo. Ci sono passaggi musicali in brani di Whitney Houston o Wham /George Michael che quasi “dipendono” da quel suono. Come dar torto a chi forse non lo ama, ma d’altra parte che magia e che tocco di ulteriore classe sa darti questo strumento? È un pezzo d’arte solo a guardarlo. Non posso che esser grato a quella musica ed al sax.

Cosa consiglieresti ad un ragazzo che decidesse di avvicinarsi al sax oggi?

Dico sempre che non esistono ricette e di fare solo ciò che si sente. Il web – ne sono testimone – può aprire le porte e rendere visibile il talento. Senza YouTube io forse non sarei qui oggi. Poi serve disciplina ed un team in gamba: il talento è condizione necessaria ma da solo potrebbe non bastare.

Progetti futuri?

Il 2024 segna il mio primo tour in Francia, suonerò nei teatri e anche all’OLYMPIA di Parigi. Un sogno per me! Il nuovo singolo con Steve Edwards “A million miles” è un la pietra miliare per me, un brano di cui vado fiero, che non mi stanca mai e che ora è di tutti! Infine, ci sarà una bella sorpresa entro l’estate! Non dico altro ma ogni giorno sono in cammino artisticamente parlando… “A million miles”! Ed il percorso è lungo!

Gli ultimi biglietti per il concerto di Roma sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

In numero limitato, è disponibile il Vip Package: i fan che lo acquisteranno avranno diritto all’ingresso anticipato, riceveranno un gadget e, inoltre, avranno la possibilità di assistere al sound check e incontrare l’artista.

di Federico Arduini