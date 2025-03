Kieran Culkin, quando l’Oscar scontato è strameritato

Kieran chi? Culkin! Chi? Ma dai, il fratello minore di Macaulay Culkin, il bambino leggenda, quello del film cult anni ‘90 “Mamma, ho perso l’aereo”! Ah sì, certo. Perché ha un fratello?

Bene, in questi giorni vi capiterà di sentire conversazioni come questa (forse vi è già capitato). Ebbene sì, quello che è stato l’attore bambino più ricco e famoso della storia di Hollywood, diventato una star planetaria con il primo “Mamma, ho perso l’aereo” e con il secondo: “Mamma, ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, diventato famoso in tutto il pianeta come Kevin McCallister (chi non avrebbe voluto far parte di quella famiglia?), ha un fratello di due anni più piccolo: Kieran, appunto.

Kieran Culkin che ha vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista alla 97esima cerimonia degli Oscar. La carriera di questo grande talento però inizia (quando aveva solo otto anni) insieme a quella del più famoso fratello maggiore. Che ancora oggi, ogni anno, entra con i suoi successi nelle case delle persone di tutto il mondo nei giorni in prossimità del Natale. Solo che in pochi sapevano che esiste un altro Culkin di successo. Ora lo sanno tutti.

È da tutta la vita che questo straordinario attore si dedica al cinema. Ma come spesso accade, la notorietà del fratello maggiore non lo aveva fatto venir fuori se non come “fratello di”. Kieran, nel 2003, ha vinto il Critics’ Choice Award per il Miglior giovane interprete con il film “Igby”. Ha recitato in pellicole importanti come: “La musica del cuore” (1999) con Meryl Streep candidata all’Oscar come Miglior attrice protagonista, “Le regole della casa del sidro” (1999), “No Sudden Move” di Steven Soderbergh e altre. Ma adesso ha tutti i riflettori puntati addosso (finalmente!) per il film “A Real Pain” di Jesse Eisenberg (vi ricordate l’attore del film “The Social Network” di David Fincher, quello che interpretava un giovane Mark Zuckerberg? Proprio lui che ha scritto e diretto il film) perché sì, ha proprio vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista alla prima candidatura della sua vita!

Portando via la statuetta ad attori del calibro di Edward Norton.

Nel ruolo di Benji Kaplan mostra un’appassionata verità nel suo modo di approcciare alla vita di questo ragazzo un po’ spiantato, che fuma marijuana, che è sempre sopra le righe, una tale sensibilità, una tale sincerità, una così profonda autenticità, che questo Oscar è decisamente meritato. Sarà stato anche “fratello di”, forse lo sarà ancora o molto probabilmente no, ma questo uomo ha dimostrato di avere un talento e una personalità uniche, e se poi è vero che l’unione fa la forza, questi due fratelli insieme sono una bomba!

di Hilary Tiscione