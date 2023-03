La chat whatsapp “Borghi Vs Rocco”

Alessandro Borghi, ospite ieri all’Università IULM dal Rettore Gianni Canova per parlare con i giovani studenti sul mestiere dell’attore, ripercorre tutti i suoi film e i momenti più iconici della sua carriera, regalando ai ragazzi preziosi consigli ma anche aneddoti divertenti. Uno tra questi riguarda il suo primo “incontro” con Rocco Siffredi in una chat Whatsapp che lo ha portato poi ad interpretare la vita del pornostar nella serie “Supersex”, prossimamente in uscita su Netflix.