La lunga notte degli Oscar 2024

[In diretta] Via alla 96esima edizione della notte più magica per il cinema: gli Academy Awards, la notte degli Oscar 2024

Ci siamo! Pronti alla 96edizione degli Oscar 2024 al Dolby Theatre di Los Angeles condotti, anche quest’anno, dal presentatore e comico Jimmy Kimmel che inizia con un monologo tagliente sullo stato del cinema a Los Angeles.

Ma si parte subito con le prime statuette. L’Oscar per la miglior attrice non protagonista va a Da’Vine Joy Randolph per la sua interpretazione in The Holdovers (Lezioni di vita).

“Grazie per avermi vista perché io non mi ero mai vista”, ha dichiarato.

Nel corso della lunga serata – che terminerà alle 4:30 italiane – Kimmel sarà affiancato da numerosi divi che proclameranno i vincitori delle varie categorie come Emily Blunt, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Jennifer Lawrence e tantissimi altri.



Attesissime anche le esibizioni delle star che incanteranno il teatro con le cinque canzoni candidate alla miglior canzone originale. Tra queste la favorita ai pronostici “What Was I Made For?“, che sarà interpretata da Billie Eilish e Finneas O’Connell, mentre Ryan Gosling e Mark Ronson interpreteranno “I’m Just Ken”.