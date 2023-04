La Prima Estate 2023, da Jamiroquai a Bon Iver

Da qualche anno a questa parte, nell’estate italiana, i festival musicali la fanno da padroni. Musica e spiagge, un connubio tanto chiacchierato che ha visto emergere una novità lo scorso anno, giunta nel 2023 alla sua seconda edizione: La Prima Estate, festival musicale al Lido di Camaiore (Lucca), uno dei luoghi che hanno fatto la storia del turismo italiano.

Un appuntamento che raddoppia rispetto alla prima edizione con ben 6 giorni di musica, nei due weekend centrali di giugno (16-17-18 e 23-24-25), che vedranno esibirsi sul palco ben 24 artisti diversi proveniente da tutto il mondo.

Quattro artisti saliranno sul palco ogni giorno – delineando giornate diverse che vanno dal momento più indie a quello più elettronico, passando per rap e hip hop – mantenendo però una forte identità d’insieme, grazie a una line up mai scontata che guarda alla qualità e intercetta i nomi più forti in classifica senza però inseguire necessariamente il mainstream.

Questa la ricca line up del festival:

WEEKEND 1

Ven 16 giugno NAS – GEOLIER – NOYZ NARCOS – BASSI MAESTRO dj set

Sab 17 giugno BON IVER – KINGS OF CONVENIENCE – JAPANESE BREAKFAST – GUINEVERE

Dom 18 giugno BICEP dj set – DARDUST (Electronic Set – Left Hemisphere) – NATION OF LANGUAGE – ELASI

WEEKEND 2

Ven 23 giugno ALT-J – CHET FAKER – DOMi & JD BECK – JUST MUSTARD

Sab 24 giugno JAMIROQUAI – NU GENEA LIVE BAND – STUDIO MURENA – BRUNO BELI

Dom 25 giugno METRO BOOMIN – ELE A – BIGMAMA – 1 NOME DA ANNUNCIARE

“Lo scorso anno, nonostante i pochi mesi trascorsi tra il lancio e la data dell’evento, abbiamo registrato un bilancio estremamente positivo che insieme al feedback del pubblico, degli artisti e dei media, ci ha spinto a lavorare con ancor più intensità a questa seconda edizione e a raddoppiarla” ha raccontato Enrico D’Alessandro durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi alla Santeria di Milano, dov’era presente anche il socio Andrea Galli, anche lui membro della seconda generazione della celebre agenzia di spettacolo e di organizzazioni concerti italiana D’Alessandro e Galli.

“Lo scorso anno a Londra abbiamo dovuto spiegare quale fosse la nostra idea, cercando gli artisti per la prima edizione. Quest’anno sono stati gli artisti stessi, tramite i loro manager, a cercarci” ha sottolineato Galli. Un passa parola tra gli artisti simile a quello avvenuto tra il pubblico che ha fatto nascere una vera e propria community spontanea.

“Più che un festival, una vacanza” il claim scelto, non a caso. Perché La Prima Estate non si limiterà ad offrire per due week end tanta musica a chi dovesse scegliere di prendervi parte, ma anche un ricco panel di appuntamenti dalla mattina fino al dopo concerto in quello che, di fatto, si presenterà come una sort di grande villaggio turistico.

Si potrà iniziare con i corsi di yoga e mindfulness al mattino, passando alle lezioni di vela, windsurf e sup, fino alle escursioni in bicicletta con i ciclisti professionisti per scoprire le colline versiliesi. Ma l’appuntamento imprescindibile per tutti sarà a fine giornata: dalle 18,30 iniziano i live all’interno del parco BussolaDomani il cui palco è a 50 metri dal mare. Per gli amanti, infine, un’ultima possibilità: dopo i concerti, al club La Bussola, a poca distanza, si prosegue con i set di dj provenienti da tutta la penisola.

di Federico Arduini