La Prima Estate 2024, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 giugno al Lido di Camaiore

Sei giorni dedicati a diciotto artisti, con una line-up di respiro internazionale e un palco unico situato a pochi passi dal mare. La Prima Estate ritorna a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno, pronta a scaldare ancora una volta la sabbia della Versilia. Per due weekend, da venerdì a domenica, l’evento si rinnova al Parco BussolaDomani, con l’obiettivo di offrire un’esperienza artistica di alta qualità, lontana dalle classifiche e dai trend del momento.

Un cartellone selezionato che accosta il più potente alternative rock al cantautorato, al soul, passando per il post punk, l’indie rock e l’elettronica. Un’esperienza che va oltre la semplice rassegna musicale. “Più che un festival, una vacanza” è infatti il motto che accompagna la terza edizione dell’evento.

“Con questa terza edizione stiamo continuando il percorso di crescita di un festival che prima non c’era, dedicato esclusivamente agli appassionati della musica che sono mossi dalle vibrazioni e non dalle classifiche” ha affermato Mimmo D’Alessandro, CEO D’Alessandro e Galli. “E in più in una location unica, piena di storia musicale e di fronte al mare. Un festival che inaugura la stagione estiva musicale in Italia“.

PRIMO WEEKEND:

Venerdì 14 giugno | JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr. – Sleaford Mods – Motta

Sabato 15 giugno | KAMA KAMA History

Domenica 16 giugno | PHOENIX – 2manydjs dj set – Venerus

SECONDO WEEKEND:

Venerdì 21 giugno | PEGGY GOU – Anotr – Todd Terje

Sabato 22 giugno |PAOLO NUTINI – Michael Kiwanuka – Black Country, New Road – Swim School

Domenica 23 giugno | FONTAINES D.C. – KASABIAN – Shame- Wu-Lu

Tra le attività del festival, si rinnovano anche quest’anno le mattine all’insegna dello Yoga e wellness al Bagno Cavallone.

Ritorna anche La Prima Estate Talk, una serie di incontri curata da Michele Boroni con gli autori dei più interessanti libri dedicati alla musica pubblicati negli ultimi mesi. Tra i partecipanti ci saranno Stefano Senardi, Luca De Gennaro, Marta Cagnola e Hamilton Santià. Gli appuntamenti si terranno sulla terrazza dello stabilimento balneare Santeria Belmare. Nello stesso luogo, in collaborazione con SkyTg24, Valentina Clemente intervisterà gli artisti della rassegna.

I biglietti per La Prima Estate sono in vendita su www.laprimaestate.it e www.ticketone.it