La regina del pop compie 65 anni

Un giorno speciale non solo per la regina del pop, ma anche per i suoi fan. Madonna oggi compie la bellezza di 65 anni, e per l’occasione ha annunciato le nuove date del Celebration Tour.

Il tour, infatti, era stato sospeso a causa di una grave infezione batterica che aveva colpito la cantante, al punto da essere ricoverata in terapia intensiva. A luglio, un mese dopo la sua guarigione, Madonna aveva pubblicato un nuovo video sui social in occasione dei suoi 40 anni di carriera: “L’essere in grado di muovere il mio corpo e ballare anche solo per un po’ mi fa sentire la stella più fortunata del mondo. Grazie a tutti gli amici e ai miei fan, siete anche voi le mie buone stelle! Buon 40/o anniversario al mio primo album”, aveva dichiarato.

Oggi in occasione del suo compleanno, una carrellata di video che ripercorrono la carriera musicale dell’artista dal 1982 ad oggi.