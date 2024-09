La Terrazza e Joydis: da due anni, punto di riferimento del cinema di Venezia

Per il secondo anno consecutivo Joydis ha progettato e gestito La Terrazza, un palcoscenico esclusivo per brand e aziende durante la kermesse veneziana

Il bilancio dell’attività Joydis all’81esima Mostra del Cinema di Venezia è decisamente positivo. Per il secondo anno consecutivo, l’agenzia bolognese specializzata in lifestyle marketing, ha trasformato una parte della terrazza dell’Hotel Excelsior, nel cuore della zona rossa dedicata alla Mostra del Cinema, in uno spazio esclusivo reinventato per l’occasione attraverso un progetto di design studiato con Atlas Concorde, azienda italiana leader nel panorama ceramico mondiale e main sponsor de La Terrazza.

La Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde è diventata così un luogo iconico del Festival puntando sempre più sul marketing emozionale per la crescita del business delle aziende. La Mostra è cinema e cultura ma non solo. È anche una delle più importanti occasioni di marketing che abbiamo in Italia: un evento in cui convergono interessi e attenzioni da tutto il mondo.

Uno spazio unico nel contesto della kermesse veneziana dove, al di fuori delle sale cinematografiche, esistono location temporanee dedicate a brand singoli oppure gestite da un solo media. La Terrazza invece è stata pensata come un luogo di sinergia tra diverse realtà: aziende, brand, agenzie, media. Un luogo di dialogo, connessioni, contaminazioni, dove si sono incontrati i più importanti rappresentanti dello spettacolo, della cultura e del gusto italiani. Il luogo ideale per valorizzare il Made in Italy in ogni sua forma: dall’enogastronomia al design, dalla moda ai servizi. La dimostrazione che la Mostra del Cinema ha da offrire alle aziende e ai brand un potenziale enorme.

Tantissime anche quest’anno le aziende che hanno deciso di puntare sulla Mostra del Cinema diventando partner de La Terrazza. Il settore food&beverage è predominante: Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Baladin, Barilla, Chiquita, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, De’Longhi, Legend Kombucha, Lady Leaf, Lafferty & Sons, Masciarelli Tenute Agricole, Parmigiano Reggiano, Sammontana, Tre Marie, Valverde.

Non mancano partner del settore servizi come Ace, Banca Mediolanum, Wacebo, Side Academy che hanno compreso il valore di essere partner di una location come La Terrazza per far vivere ai propri ospiti un’experience più unica che rara. Non sono mancati i partner del design che hanno affiancato Atlas nell’ideazione de La Terrazza: Artemide, Living Divani, Modulnova, Masutti. Quest’anno l’arredamento sarà impreziosito dalle candele WoodWick e si rinnova la partnership con Pianegonda, brand di gioielli di design che quest’anno ha premiato l’attrice Greta Scarano durante l’Opening Night.

Fra i partner de La Terrazza, anche il Gruppo Hera. La multiutility ha esposto alcuni quadri dedicati a volti internazionali del cinema, realizzati nei laboratori SCART dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna utilizzando esclusivamente scarti industriali. Per Hera Joydis ha pensato a una mostra diffusa su tre location: la Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde, Terrazza Biennale e La Villa Powered by Giffoni Hub. La scelta di tre luoghi chiave del Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema aveva l’obiettivo di integrare profondamente le opere nella quotidianità del Lido affinché appassionati e addetti ai lavori potessero goderne con naturalezza, vivendole come parte integrante di quello che stava succedendo attorno a loro.

Oltre al media partner principale, Cinematografo, hanno affiancato La Terrazza anche Radio Italia e MowMag, che ha realizzato proprio in Terrazza tutte le sue interviste dal Lido.

La sinergia tra l’arte cinematografica e il mondo del marketing si è confermato un mix vincente, capace di rafforzare la notorietà dei brand e delle aziende, generando nuove ed emozionanti connessioni. Al centro di questa esperienza l’ambiente speciale ideato per ospiti e clienti delle aziende partecipanti, che ha permesso di vivere momenti da veri protagonisti e di rafforzare le relazioni di business. La creazione di opportunità infinite di networking è stata facilitata dall’interazione tra lo scenario magico de La Terrazza, i prodotti e i brand, trasformando i partecipanti in attori principali di esperienze uniche anziché semplici spettatori.

La chiave è sempre l’emozione: oggi le aziende non possono ignorare il valore dell’emozione, poiché è ciò che crea connessioni autentiche e durature con il pubblico di riferimento. In un mercato sempre più competitivo, saper evocare emozioni significa non solo attrarre l’attenzione, ma anche fidelizzare i clienti e rendere il brand memorabile. «Il nostro lavoro con il progetto de La Terrazza, in occasione della Mostra del Cinema, – conclude Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis – mette in luce l’importanza dell’emozione come strumento strategico nel marketing e nella costruzione delle relazioni con i clienti».

di Raffaela Mercurio