“La vita è adesso”: Claudio Baglioni celebra 40 anni di un album leggendario

Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava “La vita è adesso”, un album destinato a diventare un simbolo degli anni Ottanta e un record assoluto della musica italiana: 4,5 milioni di copie vendute, 27 settimane consecutive al primo posto in classifica e oltre un anno nelle posizioni di vertice.

A 40 anni da quella pietra miliare, due grandi iniziative celebrano l’anniversario: un nuovo progetto discografico firmato Sony Music Italy e un elegante cofanetto editoriale realizzato da Edizioni Curci.

Il remake dell’album, intitolato “La vita è adesso, il sogno è sempre”, sarà disponibile dal 6 giugno (già preordinabile online) in vinile, CD e digitale, anche in versione Dolby Atmos. I brani originali vengono reinterpretati con arrangiamenti moderni ma rispettosi dello spirito originario, eseguiti dal vivo in studio con tutti i musicisti presenti. La tracklist include le 10 tracce storiche e un inedito: “Il sogno è sempre”, un brano orchestrale che dà anche il titolo al progetto e ne rappresenta l’essenza poetica.

L’album sarà disponibile in 4 versioni in vinile (nero, bordeaux, verde) e CD, con booklet ricchi di immagini esclusive firmate dal fotografo Toni Thorimbert, lo stesso della copertina originale del 1985.

Dall’11 giugno arriva anche il cofanetto super deluxe in edizione limitata (1000 copie numerate), preordinabile da oggi. Al suo interno:

un raffinato libro d’artista illustrato da Emiliano Ponzi, che interpreta visivamente le canzoni dell’album

il doppio vinile della nuova edizione

una cartolina d’autore con firma autografa di Baglioni e un’illustrazione originale di Ponzi

Due progetti che celebrano il legame tra passato e presente, tra musica e sogno, portando nel futuro un’opera che ha segnato la storia del nostro Paese.