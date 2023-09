Si è conclusa l’80esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

“Poor Things” del regista Yorgos Lanthimos vince il Leone d’Oro per il Miglior Film a Venezia.

“Questo premio aiuterà il film. Per fare il film insieme a persone africane, ho cercato di dare voce a chi di solito non ce l’ha”, ha dichiarato emozionato sul palco, dedicando anche un pensiero alle vittime del terremoto in Marocco, altra location del film.