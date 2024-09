Lazza, oggi fuori il nuovo album “Locura”

Dopo due anni di intenso lavoro, Lazza ha dato vita a un nuovo disco che rappresenta un’evoluzione profonda, successiva all’enorme successo di “Sirio”, nove volte Disco di Platino. In questo progetto, Lazza ha esplorato il lato oscuro del successo, intraprendendo un percorso creativo intimo e riflessivo che lo ha portato a registrare tra Miami, Los Angeles e Parigi. Durante questo viaggio, ha collaborato con produttori di fama internazionale come Foreign Teck.

Lazza ha seguito personalmente ogni aspetto del disco, dalla scrittura delle prime tracce all’ideazione dell’artwork, ispirato alla serie grafica di Francisco Goya sulla tauromachia. Questo progetto visivo, intitolato “Locura”, esprime un dualismo complesso tra luce e ombra, tensione e movimento, portando Lazza a rappresentare la sua lotta personale attraverso la musica. Musicalmente, il disco è variegato, con sonorità che spaziano e si trasformano. Affiancato dal produttore Drillionaire, Lazza ha curato ogni dettaglio, creando un progetto dove ogni traccia ha una precisa identità e un significato profondo.

L’album si apre con “Zeri (Locura)” featuring Laura Pausini, una traccia simbolo dell’evoluzione sonora del disco. Partendo da un sample evocativo, Lazza e Drillionaire hanno costruito una base trap incisiva e sperimentale, portando Laura Pausini a esprimersi in una veste nuova e inaspettata, toccando territori di introspezione profonda.

Oltre alla Pausini, l’album presenta una serie di collaborazioni di alto livello, mescolando artisti affermati come Sfera Ebbasta, Marracash, Ghali e Guè, con giovani talenti come Artie 5ive e Kid Yugi. L’album si chiude con la partecipazione del rapper americano Lil Baby in “Canzone d’odio”, aggiungendo un tocco internazionale al progetto.

Il viaggio di Locura prosegue e arriva anche in edicola con un progetto editoriale su misura per Lazza: il Locura Magazine. La rivista, pubblicata da Sprea Editori, offre contenuti esclusivi, interviste e approfondimenti inediti, ed è disponibile in anteprima dal 21 al 27 settembre in un’edicola brandizzata in Corso Venezia 51 a Milano, e dal 27 settembre in tutte le edicole d’Italia.

Da gennaio, Lazza porterà le hit di Locura sui palchi dei più importanti palazzetti italiani con il Locura Tour 2025: 11 date, prodotte da Vivo Concerti, quasi tutte sold out.

Calendario:

6 gennaio 2025 | Mantova – Pala Unical SOLD OUT

9 gennaio 2025 | Padova – Fiera

12 gennaio 2025 | Eboli – PalaSele

15 gennaio 2025 | Torino – Inalpi Arena

18 gennaio 2025 | Bologna – Unipol Arena

21 gennaio 2025 | Milano – Unipol Forum SOLD OUT

22 gennaio 2025 | Milano – Unipol Forum SOLD OUT

24 gennaio 2025 | Milano – Unipol Forum SOLD OUT

25 gennaio 2025 | Milano – Unipol Forum SOLD OUT

27 gennaio 2025 | Firenze – Mandela Forum

30 gennaio 2025 | Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

“Questo sono io, non importa che sia su un palco, al parco con il mio cane o semplicemente a farmi i ca**i miei in giro per la città che mi ha cresciuto e che da troppo tempo mi sembra di non poter più conoscere. Sono stati anni incredibili, ho sempre sognato tutto questo, o meglio quasi tutto. “Ma chi ti credi di essere, perché non ti fai la foto?” mi dicono, senza capire che i ricordi dovrebbero crearseli con la mia musica, con le parole che ho scritto, mica con la mia faccia. “Guarda che è grazie a noi se sei qui!” forse, principalmente direi che è grazie a me. “Sei sempre così inca**ato, io al posto tuo sarei felice, non sorridi mai!”. Il problema è che c’è un motivo se ci sono io qui e non tu. Spesso queste cose ti fanno passare per arrogante, anziché per uno che ti dice quello che pensa, che ti sputa la verità in faccia, che poi cos’è la verità? In questi anni ho deciso che non mi terrò più niente dentro, fan*ulo chi ti dice che questo non si può dire, che quell’altra cosa sarebbe meglio non farla. A me non è mai piaciuto seguire le regole, mi è sempre piaciuto cercare di farle. Solitamente poi chi ti dice questo è anche chi smette di salutarti appena ha succhiato tutto ciò che poteva. Non metto più piede in un aeroporto, in una stazione chissà da quanto tempo ormai. Non mi manca neanche così tanto.

Tutta questa rabbia è un disco, LOCURA”