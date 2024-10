Ligabue da record: 70000 biglietti venduti per Campovolo in 24h

Le prevendite sono partite solo alle 10.00 di ieri mattina, ma Ligabue per il concerto di Campovolo del 21 giugno 2025 ha già venduto la bellezza di 70000 biglietti in 24 ore. Un evento attesissimo nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, per festeggiare due importanti anniversari: 20 anni dal primo Campovolo e 30 anni dall’uscita di “Buon compleanno Elvis”.

Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di Campovolo. Il rapporto con “Certe notti”?:” Fascinazione e mistero. Venivo da un disco non fortunato, e di solito i miei singoli di apertura avevano un BPM molto alto. Non capivo cosa avrebbe potuto fare questa canzone e ancora oggi mi meraviglia: è la conferma che dobbiamo lasciar accadere le cose, e che la lotteria faccia il suo corso ed estragga il nostro numero”.