Ligabue, “La Notte di Certe Notti” arriva a Caserta il 6 settembre

Ligabue suonerà a Caserta per le celebrazioni dei 30 anni di “Certe notti”. Non solo Campovolo quindi, ma anche la Reggia di Caserta

Non solo Campovolo per Ligabue: la festa continuerà sabato 6 settembre 2025 con “La Notte di Certe Notti” alla Reggia di Caserta, in Piazza Carlo di Borbone. Per la prima volta, uno dei luoghi più iconici e affascinanti del mondo sarà la cornice di un grande evento al Sud della carriera del Liga.

Due appuntamenti imperdibili per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon compleanno Elvis”, pilastri della carriera di Ligabue che nel 1995 hanno segnato una svolta fondamentale nella sua musica.

La Reggia di Caserta, per l’occasione, diventerà teatro di una grande festa che durerà due giorni e ospiterà il “Ligavillage”, un’esperienza immersiva dedicata ai fan. La celebre Ligastreet di Campovolo si trasformerà nel casertano e troverà spazio nei cortili interni della Reggia e nelle aree circostanti.

Il “Ligavillage” aprirà i battenti venerdì 5 settembre alle ore 12:00, con un programma ricco di attività: mostre fotografiche, memorabilia, merchandising esclusivo, punti ristoro, area cinema, spazi per campeggio, area sportiva, zona kids e molto altro. Particolare attenzione sarà riservata al sociale e alla sostenibilità, grazie a un’area dedicata in collaborazione con Ontier, studio legale leader in progetti di sostenibilità nel mondo dello spettacolo. Qui, il pubblico potrà scoprire iniziative legate alla tutela ambientale, ai diritti umani, alla salute, alla parità di genere e all’inclusione.

Un evento unico per celebrare musica, passione e impegno sociale, in uno scenario mozzafiato!