Ligabue: raddoppiano Milano e Roma, in attesa del nuovo disco

In attesa dell’uscita di “Dedicato a noi” il 22 settembre, raddoppiano le date del tour di Ligabue a Milano e Roma

Dopo due date per un totale di 100000 persone tra lo stadio San Siro di Milano e l’Olimpico di Roma questa estate, Ligabue è pronto a tornare per un tour in door che si muoverà lungo tutto lo Stivale, da Torino a Messina.

Si aggiungono ora due nuove date: raddoppiano infatti i concerti al Mediolanum Forum di MILANO (10 novembre e 11 novembre) e al Palazzo dello Sport di ROMA (18 novembre e 19 novembre). Il tour partirà dalla splendida cornice dell’Arena di Verona il 9 ottobre per due diverse date.

Questo il calendario del tour:

9 ottobre 2023: ARENA DI VERONA

10 ottobre 2023: ARENA DI VERONA

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

28 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

4 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

10 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre 2023: MILANO – MEDIOLANUM FORUM – NUOVA DATA

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

18 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

19 novembre 2023: ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – NUOVA DATA

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

25 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

28 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

Protagonista di questo tour sarà senza dubbio il nuovo album “Dedicato a noi” che segna il ritorno di Ligabue con un disco di inediti a quasi tre anni dall’uscita di “7” del dicembre 2020. Ultimo singolo estratto dal nuovo album è il brano “Una canzone senza tempo”, uscita lo scorso 25 agosto e dedicata alla città di Roma che con il suo fascino e i suoi miti fa da cornice a una storia d’amore. Ed è proprio la città eterna a fare da sfondo anche al videoclip del brano, in cui una ragazza, interpretata dalla giovane attrice Coco Rebecca Edogamhe, vaga per le strade di Roma alla scoperta delle sue bellezze e del suo incanto, fino a ritrovarsi al concerto di Luciano Ligabue allo Stadio Olimpico.

Il videoclip, per la regia di Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra), è visibile al seguente link: https://youtu.be/6kL6u7KN1Ho.

di Federico Arduini