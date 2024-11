L’incontro tra la donna più alta e più bassa del mondo per il Guinness World Record Day

Jyoti Amge e Rumeysa Geligo si sono incontrate a Londra per festeggiare insieme il Guinness World Record Day – IL VIDEO

Si sono incontrate nell’iconico Savoy Hotel di Londra per il rituale tè del pomeriggio nel Guinness World Record day, proprio come farebbero due care amiche nella città più uggiosa d’Europa. Solo che ad unirle, per l’appunto, è il loro Guinness World Record.

Loro sono Jyoti Amge, attrice indiana di 30 anni, la donna più bassa del mondo (62,8 centimetri) e Rumeysa Geligo, ricercatrice turca di 27 anni, la donna più alta del mondo (2 metri e 15 centimetri).

Un incontro speciale nel quale le due donne si sono raccontate in una lunga chiacchierata, per festeggiare al meglio il giorno dedicato ai Guinness World Records.

Di Matilde Testa