Il ritorno dei Linkin Park

I Linkin Park sono tornati. Dopo giorni di indizi social e countdown, giovedì notte si è ufficialmente aperto il sipario sulla nuova era della band, a sette anni dalla scomparsa dell’indimenticato Chester Bennington. Oltre a un nuovo singolo, all’album “From Zero” in uscita in autunno e a un tour, i Linkin Park hanno suonato dal vivo per la prima volta con la nuova voce ufficiale Emily Armstrong, membro della rock band losangelina Dead Sara. Com’era prevedibile, tutte queste novità assieme hanno smosso non poco le acque tra i fan della band e il mondo del web, divisi fra chi non vedeva l’ora che vi fosse un ritorno sulle scene di Shinoda e compagni e chi al contrario considera il discorso ormai chiuso dalla prematura scomparsa di Chester.

Se ognuno ha diritto alle proprie opinioni, è altrettanto vero che fare paragoni tra le due voci non ha alcun senso, trattandosi di momenti e progetti diversi. Vedremo con il tempo cosa questa nuova fase avrà da offrire. Il nuovo singolo, “The Emptiness Machine”, è un buon inizio. D’altronde, cosa avrebbero dovuto fare i membri superstiti della band, smettere con la musica? Non dimentichiamo che anche i Queen hanno continuato a suonare senza Freddie. Si dirà che avrebbero potuto usare un altro nome, ma perché avrebbero dovuto? C’erano anche loro prima. Insomma, ci si metta il cuore in pace: non tutti sono come i Led Zeppelin, che hanno considerato chiusa la loro storia dopo la morte di John Bonham. The show must go on.

di Federico Arduini