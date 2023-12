Lo chef Sergio Barzetti: il vino usato per “stordire la preda”

Il vino avanzato può essere usato per “stordire la preda”: polemiche dopo le parole dello chef Sergio Barzetti nel programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici

Si fa un gran parlare di rispetto, di politicamente corretto e tutto il resto e poi ci si ritrova a fare i conti con certe uscite infelici in tv. Per di più sulla Rai.

È il caso di quanto avvenuto durante il programma condotto da Antonella Clerici. Lo chef Sergio Barzetti mentre spiegava alla conduttrice una ricetta che prevedeva l’uso del prosecco ha spiegato che il vino avanzato poteva essere usato per “stordire la preda”. Insomma per far ubriacare la persona da “conquistare”.

Non pago, ha poi aggiunto che quando voleva conquistare quella che poi sarebbe diventata sua moglie cercava appunto di farla bere.

Certo, forse voleva far ridere. Certo, pensava di essere simpatico. Il risultato è veramente infelice.

di Annalisa Grandi

