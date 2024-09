Vitalità e mortalità dei locali

Abbiamo spesso parlato di come il settore della musica dal vivo sia rinato, registrando numeri sempre più importanti dopo il periodo nero della pandemia da Covid-19. E tra concerti estivi stracolmi e biglietti per show fissati tra più di un anno già sold out, tanta è la fame di live della gente, sembrerebbe tutto esser rose e fiori. Tuttavia, la musica dal vivo non è fatta solo di eventi imponenti e tour globali, ma anche di piccoli e medi club, luoghi dove la musica risuona tutto l’anno, non solo d’estate. O almeno, risuonava. Proprio dal periodo pandemico in poi, infatti, sono tantissimi i locali che hanno chiuso battenti o cambiato pelle, abbandonando la musica dal vivo pur di stare in piedi.

E il problema non è solo italiano, anzi. In Inghilterra, ad esempio, la situazione ha raggiunto livelli allarmanti: si stima che nel 2023 abbiano chiuso ben 6.000 locali. Per questo la NTIA (Night Time Industries Association) si è mossa per chiedere aiuto al governo, proponendo di estendere la durata degli aiuti già in essere e di ridurre l’IVA per le realtà indipendenti. In attesa del governo, a muoversi sono stati i Coldplay. Chris Martin e soci hanno annunciato di volere devolvere Il 10% di tutti gli incassi di dieci date inglesi del tour 2025 al Music Venue Trust proprio per sostenere i piccoli club. Non finiremo mai di sottolineare quanto siano fondamentali i locali nella filiera musicale, quanto contino nel percorso di un artista: se spariranno saranno guai

di Federico Arduini