Luca Marinelli è Mussolini: “È stato difficile, ho ragionato solo che fosse un criminale”

Luca Marinelli, protagonista indiscusso della serie presentata oggi a Venezia “M. Il figlio del secolo” del regista Joe Wright tratto dal romanzo di Antonio Scurati che racconta l’ascesa al potere di Benito Mussolini, ha raccontato in conferenza stampa della sua enorme difficoltà ad interpretare e capire un personaggio così complesso come Benito Mussolini: “Quando mi è stata proposta la parte i miei pensieri sono stati più di uno. Però poi ho capito che poteva essere una maniera per prendermi personalmente una piccola parte di responsabilità storica su tutto questo”.

L’attore ha raccontato che l’unica chiave interpretativa possibile poteva solo essere quella di sospendere ogni forma di giudizio: “Definire queste persone ‘pazzi’ o ‘il male’ quando sono esseri umani come noi è un modo per tentare di allontanarli. Invece ho ragionato sul fatto che Mussolini fosse un criminale, che ha scelto di fare quello che ha fatto”, ha commentato Marinelli.

di Raffaela Mercurio