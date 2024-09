Lucca Effetto Cinema 2024: viaggio tra cinema, arte e spettacolo nel cuore della città

Il centro storico di Lucca si trasformerà sabato 28 settembre in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere l’undicesima edizione di Lucca Effetto Cinema, uno degli eventi più attesi del Lucca Film Festival. Organizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, quest’anno l’evento promette una fusione senza precedenti di cinema, teatro, danza e commercio locale.

La direzione artistica di Lucca Effetto Cinema è curata da Irene Passaglia che ha tenuto fede alla vera peculiarità dell’evento: la collaborazione con esercizi pubblici e compagnie di danza e teatro, che ogni anno si mettono in gioco con performance ispirate ai film, includendo anche le pellicole più recenti. Una sinergia, fuori e dentro le mura della città, più che apprezzata come ci spiega la stessa Passaglia: “Lucca effetto cinema è un appuntamento annuale a cui esercizi pubblici tengono tantissimo. Ogni anno i commercianti aspettano con ansia di scoprire quale film potranno ispirarsi attraverso le scenografie, rendendo appunto l’evento una vera e propria celebrazione collettiva. All’interno delle mura cittadine c’è un movimento profondo da parte della Comunità, mentre fuori Lucca l’evento sta aumentando la sua visibilità tanto da richiamare l’attenzione di compagnie teatrali e di danza”.

Fondata nel 2013, Lucca Effetto Cinema si è evoluta nel tempo. In questa edizione, circa quaranta esercizi pubblici del centro storico e almeno venti compagnie teatrali e di danza provenienti da tutta la Toscana offriranno performance di 5-10 minuti ispirate a celebri film. “Uno degli aspetti chiave è proprio la capacità di fondere in maniera armoniosa l’intrattenimento artistico con le attività commerciali” spiega la curatrice, “e ogni angolo della città si trasforma in un set cinematografico con i commercianti locali protagonisti attivi dell’evento. L’arte diventa così un mezzo per realizzare il tessuto commerciale che ha opportunità di visibilità e crescita economica“.

Quest’anno, ogni compagnia partecipante ha proposto una rivisitazione dei film in programma, arricchendo l’evento con interpretazioni originali e coinvolgenti. Tra i tanti spettacoli, ad esempio la performance dell’associazione sportiva ASD Rotellistica Camaiore, che nell’area FUN interpreterà il film d’animazione Disney Elemental. Nell’area Fantascienza, il pubblico potrà invece godere della musica degli ExTralunati, un trio musicale tutto nuovo che si ispira al film cult E.T.. Per gli amanti dei classici, ci sarà anche un’area dedicata ai cult del cinema italiano degli anni ’80 e ’90, con omaggi a pellicole indimenticabili come Sapore di mare e Vacanze di Natale.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il Main Event intitolato SOUNDTRACK LIVE: il cinema attraverso la musica, che avrà luogo in Piazza San Michele. Questo spettacolo segna il ritorno al festival, di Claudio Simonetti, figura di spicco nel panorama musicale e cinematografico e autore di colonne sonore dei film di Dario Argento (come Profondo Rosso o Suspiria) così come le musiche per Dracula 3D e i cult di George A. Romero, Dawn of the Dead/Zombi e Wampyr. “Claudio Simonetti, con la sua carriera leggendaria è stato un partner naturale per questo progetto. La sua presenza rende omaggio non solo alla musica, ma anche al cinema italiano, di cui è una figura iconica”, spiega Passaglia.

Per conoscere tutti i partecipanti all’undicesima edizione è possibile trovare una mappa online sul sito di luccafilmfestival.it sezione Lucca Effetto Cinema, dove sono segnalate tutte le location e le compagnie in base all’area tematica di riferimento.

di Raffaela Mercurio