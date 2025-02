Dopo il debutto in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo e ha vinto il Premio della Critica Mia Martini con “Volevo essere un duro“, Lucio Corsi annuncia Ippodromi 2025: due concerti a Roma e Milano, prodotti da Magellano Concerti.

Le date:

21 giugno – Ippodromo delle Capannelle, Roma (Rock in Roma)

7 settembre – Ippodromo Snai San Siro, Milano (Milano Summer Festival)

I biglietti sono già disponibili. L’annuncio arriva dopo il sold out del suo Club Tour 2025, in partenza il 13 aprile. Il 21 marzo 2025 uscirà Volevo essere un duro, disponibile in vinile e CD (pre-save e pre-order già attivi). L’album esplora infanzia, amicizia e amore attraverso personaggi immaginari e reali, mescolando fantasia e quotidianità. Il brano sanremese, scritto e prodotto da Lucio Corsi con Tommaso Ottomano e Antonio “Cuper” Cupertino, racconta la pressione di dover essere sempre forti. Il videoclip, diretto da Ottomano e prodotto da Borotalco.tv, vede la partecipazione di Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini.

Tracklist: