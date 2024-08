Marvel torna al passato

È tempo di cambiamenti in casa Marvel, che sanno di un agrodolce ritorno al passato. Dopo il clamoroso successo di pubblico di “Deadpool & Wolverine” – con il rientrante Hugh Jackman e la sicurezza Ryan Reynolds, entrambi finalmente nell’universo cinematografico Marvel – ecco la notizia che sconquassa l’aria: il ritorno di Robert Downey Jr. Sì, il fu Ironman, colui che lanciò l’epoca d’oro dei cinecomic, cambia maschera e sarà nientemeno che Dottor Destino nei futuri Avengers.

La notizia del riavvicinamento di Downey Jr. alla Marvel era nell’aria da tempo, con dichiarazioni di entrambe le parti sempre più possibilistiche fino alle anticipazioni ‘magicamente’ fuoriuscite poche ore prima dell’annuncio, che altro non erano se non modi per saggiare la reazione del pubblico. Quindi eccoci qua: Downey Jr. di nuovo in sella e non da solo, perché a dirigere i due nuovi capitoli rientrano anche i fratelli Russo, proprio loro, quelli dei successi di critica e botteghino dei capitoli precedenti dei Vendicatori. Si vocifera che il neo premio Oscar non avrebbe accettato nessun altro alla direzione dei film e un po’ ci crediamo.

Se da una parte queste mosse, per tempismo e forma, suonano sicuramente come una scelta importante per dimostrare al pubblico che la Marvel c’è e ritorna sui suoi passi dopo i tonfi colossali di “The Marvels” (film con la perdita maggiore del 2023, con la bellezza di 237 milioni di buco), dall’altra è indubbiamente un rischio come ogni volta si sceglie di riproporre in salsa diversa un mix di successo. La certezza che funzioni ancora non si ha. Oltretutto in molti avrebbero preferito qualcosa di nuovo, la forza di sperimentare e rischiare. Anche se, va detto, senza aver visto i film (di cui non si sa praticamente nulla) non si può escludere che ciò non avvenga comunque. La realtà è che la Marvel doveva fare delle scelte e uscire dall’impasse venutasi a creare con la messa fuori gioco di Jonathan Majors, scelto per il ruolo del villain Kang del nuovo arco narrativo ma liquidato dopo che l’attore è stato giudicato colpevole di aggressione e molestie nei confronti della sua ex compagna Grace Jabbari.

Ecco quindi la scelta di tornare sui propri passi, cambiare i piani, accantonare Kang – ancora non si sa come – e richiamare i tre artefici dell’epoca d’oro e riempirli di denaro. Secondo quanto anticipato da “Variety”, sembrerebbe infatti che la Marvel stia per sganciare oltre 80 milioni di dollari ad Anthony e Joe Russo per dirigere “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars” – che saranno prodotti dai due tramite la loro società Agbo, insieme alla casa delle meraviglie – e una somma «significativamente più alta» per Downey Jr., che peraltro godrà anche di diversi benefit, tra cui viaggi in jet privato, sicurezza personale e un’intera area dedicata soltanto ai suoi camper camerini. Vedremo se il gioco sarà valso la candela.

di Federico Arduini