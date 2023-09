Max Forever (hits only), Pezzali torna in tour negli stadi nel 2024

Max Pezzali tornerà in tour negli stadi anche nell’estate 2024 con un nuovo show, Max Forever (Hits Only)

Chiusa la stagione estiva 2023, di cui è stato indubbiamente tra i principali protagonisti, Max Pezzali non ha perso tempo e ha già annunciato un nuovo tour negli stadi italiani per l’estate 2024.

Si comincerà con la data zero a Trieste, domenica 9 giugno 2024 allo Stadio Nereo Rocco, per poi proseguire a Torino, mercoledì 19 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, passando per Roma, giovedì 27 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, e concludere con un doppio appuntamento a Milano, lunedì 1º e martedì 2 luglio 2024 allo Stadio San Siro.

Nella stagione live italiana 2022/2023, grazie a un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un Circo Massimo, Pezzali ha totalizzato oltre 520mila presenze. Numeri indubbiamente importanti, in attesa di vedere il nuovo show che promette di esser completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per il nuovo tour.

MAX FOREVER (HITS ONLY) CALENDARIO DATE

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro