Mercato musicale italiano: +14,2% in 6 mesi del 2023

Passati primi sei mesi del 2023 è tempo di bilancio per il mercato della musica registrata in Italia e il risultato è senza alcun dubbio più che positivo. Il mercato musicale musicale del nostro Paese ha segnato infatti una crescita complessiva del 14.2%, con un fatturato di oltre 175 milioni di euro (dati Deloitte per FIMI).

A dominare, come sempre accaduto negli ultimi anni, è il comparto streaming che ha toccato quota 139 milioni, segnando una crescita complessiva del 16%, con il segmento in abbonamento che da solo segna +18.2%. Un dato importante che testimonia una volta di più come il pubblico italiano si stia sempre più abituando alla comodità dello streaming e ai vantaggi di un abbonamento, in termini di qualità d’ascolto e di comodità.

Salgono anche i ricavi della fascia ad-supported audio, su del 22.9%, mentre si registra una lieve flessione per i ricavi da video streaming pari a -0.5%. Complessivamente ad oggi il digitale rappresenta oggi l’importante percentuale dell’84% del mercato, in linea con i risultati del 2022.

Ma non si pensi che il formato fisico sia in decrescita, tutt’altro: con un netto segno positivo il comparto fisico ha chiuso questo primo semestre del 2023 con +9.4%. E se a spostare l’ago della bilancia è ancora l’immortale segmento del vinile, questa volta non è da meno anche il formato CD, che cresce del del 5.3% in inversione di tendenza rispetto al passato. Da rilevare, soprattutto per questo segmento, l’impatto del Bonus Cultura 18app che a fine giugno aveva generato oltre 8 milioni di euro.

Di seguito l’infografica dettagliata FIMI