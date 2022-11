Milano Music Week 2022, la più ricca di sempre. Aprono Ferro e Bocelli

Ritorna anche quest’anno dal 21 al 27 novembre la Milano Music Week, l’attesissima settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti nel cuore della città di Milano. Promossi dal Comune di Milano, Assomusica, Fimi, nuovo Imae e Siae, i sette giorni meneghini si presentano ricchi come non mai, con numerosi eventi e location per tutti i palati e le orecchie.

Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi ieri 3 novembre nel locale Santeria 31 alla presenza di una sala concerto gremitissima, hanno partecipato la curatrice Nur Al Habash – che ha sostituito al timone della rassegna Luca De Gennaro – insieme all’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi e al Sindaco Beppe Sala. Ed è stato proprio il primo cittadino del capoluogo lombardo ad aprire le danze con una riflessione sul ruolo della musica, sottolineando come “negli anni 70 era tutto ciò che avevamo. Avevi i tuoi idoli e con gli amici parlavi solo di quello. La musica è importantissima per la città di Milano: abbiamo il dovere di trovarle spazi adeguati. A Milano non ce n’è abbastanza”. Intercettato dai microfoni de La Ragione, Sala ha poi aggiunto come questo evento “sia un modo per ricongiungere la città con il suo territorio: l’anno scorso molti ragazzi venivano dalla provincia. È un evento molto importante”.

Ad affiancare la curatrice Nur, per la prima volta in assoluto, ci saranno due artisti di spessore come Colapesce e Dimartino, da anni noti nei circuiti indipendenti e autoriali, ma giunti alla ribalta del grande pubblico dopo il successo di Sanremo 2021 con il brano tormentone “Musica legerissima”. “Sono anni che viviamo in questa città e frequentiamo la sua vita notturna, club e le sale dei concerti” – hanno raccontato i due durante la conferenza stampa – “Questo incarico ci riempie di responsabilità e non vediamo l’ora di proporre la nostra visione in una serie di incontri speciali e con un concerto di chiusura di grande qualità».

Sarà Andrea Bocelli, affiancato dai figli Virginia e Matteo, ad aprire questa edizione 2022 con un’esclusiva performance in Piazza Duomo, dal balcone Mondadori, lunedì 21 novembre. Ma come da tradizione, non mancherà l’attesa anteprima, quest’anno affidata ad un nome di primo spicco della canzone italiana: Tiziano Ferro. Il 17 novembre Ferro incontrerà il pubblico al Teatro Manzoni, presentando per l’occasione il suo nuovo album.

Gli incontri con gli artisti raddoppiano rispetto alle scorse edizioni, sparsi per tutta la città lungo ogni giorno della kermesse. Tra i nomi più attesi spiccano quelli di Francesco Guccini, Coma Cose e Alan Sorrenti. Infine, oltre a presentazioni di libri, party, proiezioni e dj set, al centro dell’iniziativa si riconfermano i Panel dedicati al Music Business, dal futuro della musica fino alla responsabilitò sociale. Per districarsi nel complesso programma basta recarsi su www.milanomusicweek.it e www.yesmilano.it, dove è possibile trovare tutti i singoli eventi insieme a luogo, data e modalità di partecipazione.

di Federico Arduini