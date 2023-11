Milano Music Week 2023 dal 20 al 26 novembre

Torna anche quest’anno a Milano dal 20 al 26 novembre la Milano Music Week, la settimana meneghina interamente dedicata alla musica e a tutto ciò che gira intorno a questa forma d’arte. Per l’edizione 2023 la MMW avrà un vero e proprio quartier generale, totalmente dedicato, in Torneria Tortona, che diventerà il punto di riferimento per il pubblico e gli addetti al settore, ospitando uno spazio di coworking, panel, incontri con gli artisti, workshop, percorsi tematici, party, djset e showcase tutti giorni.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi oggi lunedì 6 novembre al Base di Milano davanti ad un numerosissimo pubblico di addetti ai lavori e curiosi, la curatrice della kermesse Nur Al Habash ha illustrato il ricco programma, affiancata dall’assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, dalla curatrice speciale di questa edizione Francesca Michielin e dagli ospiti via via saliti sul palco.

“La Milano Music Week quest’anno fa un salto di qualità” – ha sottolineato Nur – “Un vero e proprio quartier generale con più sale a disposizione, tantissimi partner e sponsor che si sono uniti per la prima volta alla manifestazione e tanti ospiti prestigiosi. Siamo particolarmente orgogliosi nel vedere organizzazioni internazionali della musica che scelgono la Week come occasione di incontro tra i propri membri, a dimostrazione che l’evento sta diventando via via sempre più attraente anche all’estero – così come siamo orgogliosi nel vedere quanti attori cittadini hanno contribuito spontaneamente alla Music Week organizzando eventi imperdibili in tutti i quartieri di Milano».

Francesca Michielin ha raccontato la sua gioia nell’aver accettato questo ruolo, sottolineando tutti gli aspetti che andrà a toccare negli incontri da lei presentati e curati: «In quanto musicista e artista italiana, alla Milano Music Week vorrei puntare i riflettori sul ruolo delle artiste donne in un ambiente discografico in cui purtroppo non sono ancora abbastanza protagoniste. Mi piacerebbe non solo creare occasioni di confronto e dialogo su ciò che accade alla musica scritta e prodotta da donne, ma anche dare ampio spazio alla riflessione sulla difficoltà di essere donne in un mondo musicale che non sempre ha tempo per accogliere una maternità, ad esempio. Per la prima volta porterò MASCHIACCI a teatro e, sempre per la prima volta, parlerò di musica e testi musicali con l’obiettivo di riflettere ancora una volta sulla potenza del linguaggio e il peso delle parole». Sarà inoltre possibile assistere alla data della residence di Francesca all’Arca di Milano, pensata oppostamente per la Milano Music Week, con tanti ospiti. I biglietti sono disponibili online.

Il sito della Milano Music Week contiene tutti gli eventi, sparsi per tutta la città di Milano nei vari giorni, e le informazioni su come prenotarsi o come acquistare i biglietti per tutti gli appuntamenti.

di Federico Arduini