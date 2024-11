Milano Music Week 2024, oltre 300 appuntamenti

Torna anche quest’anno la Milano Music Week che dal 18 al 24 novembre animerà la città con tantissimi eventi, tra concerti, talk e incontri. Lo scorso anno furono 400 in oltre 124 location.

Il filo conduttore di questa edizione, “Il futuro è già qui”, sottolinea come la musica e l’industria creativa stiano vivendo un momento di profonda trasformazione e che il futuro appartiene a chi sa innovare e osare. Verranno presentati dati e ricerche di mercato inediti e ci saranno degli approfondimenti sul ruolo unico di Milano come città culturale e sul ruolo della musica italiana all’estero.

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, durante la conferenza di presentazione tenutasi oggi al Base, ha raccontato: “È una delle settimane più importanti per la nostra città. Siamo tutti partecipi di uno sforzo straordinario per tener al centro il mondo della produzione musicale, dei talenti e dell’editoria musicale che qui hanno fatto la storia e questa manifestazione rappresenta un momento identitario. Arriviamo quasi a 450 milioni di euro di spesa in consumi culturali e dentro vi è una gran parte di eventi e musica tenutisi proprio a Milano. Quest’anno c’è una novità: il cuore pulsante sarà il quadrilatero tra Castello Sforzesco, Arco Della Pace, Parco Sempione e Acquario. Un luogo scelto perché potesse incarnare lo spirito della settimana musicale di milano. C’è il coinvolgimento della Triennale di Milano ma ci sono in tutto oltre 300 appuntamenti: una settimana che sta crescendo tantissimo negli anni, vedendo i frutti di uno sforzo collettivo davvero importante”.

Venerus, a cui è stata affidata la curatela speciale di questa edizione, ha raccontato la sua emozione: “Per me è una grande occasione poter prestare la mia mente a questo fantastico palinsesto. Sono nato a Milano, qui vivo e lavoro. Per me la musica è qualcosa di profondamente importante per la nostra vita su questo pianeta, perché la musica è una testimonianza del nostro essere vivi. La cultura è come una trama amorevole che si sofferma ad osservare il passare del tempo: gli artisti hanno il compito di soffermarsi e di raccogliere le emozioni collettive e personali, invitando alla riflessione. Cerco di vivere la mia musica secondo questi principi e più cresco più mi rendo conto quanto farlo qui, nel luogo in cui sono nato e cresciuto, abbia un significato importante”

Il distretto principale di questa edizione sarà nel centro della città di Milano. La manifestazione avrà come headquarter il Castello Sforzesco dove dal martedì al venerdì si svolgeranno soprattutto i panel sul music business e le interviste con gli artisti. Anche i due Dazi dell’Arco della Pace ospiteranno una parte importante della programmazione: il Dazio di Ponente sarà attivo da martedì a domenica, con panel, workshop, incontri con gli artisti ed eventi principalmente diurni, mentre il Dazio di Levante sarà dedicato ai party serali. Tra le principali location coinvolte nel programma ufficiale della Milano Music Week saranno presenti anche: Triennale Milano, Biblioteca di Parco Sempione e Acquario Civico di Parco Sempione.

Quest’anno sono già stati confermati più di 300 eventi in tutta la città, dei quali oltre 70 organizzati direttamente dalla Milano Music Week. Sul sito ufficiale è possibile trovare tutti le informazioni in merito e le modalità di prenotazione/acquisto www.milanomusicweek.it.

Milano Music Week lunedì 18 novembre ospiterà in Triennale Milano la presentazione, curata da PDU, del nuovo album d’inediti di Mina, in uscita il 22 novembre.

Anche quest’anno saranno molti gli artisti coinvolti nel programma ufficiale per talk, showcase e djset: GAIA eLA RAPPRESENTANTE DI LISTA saranno protagonisti di due interviste al Castello Sforzesco,NEGRAMARO a Triennale Milano raccontano in anteprima l’album “FREE LOVE” in uscita il 22 novembre,NAYT presenterà live il nuovo album “Lettera Q”, JOLLY MARE si esibirà all’interno della serata Le Cannibale al Dazio di Levante, POP X farà un live speciale al Castello Sfrozesco, ANGELO TRABACEsuonerà Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, SELTON, EUGENIO IN VIA DI GIOIA e QUEEN OF SABA si confrontano su musica, politica e attivismo, e poi NITRO, MV KILLA, LELE BLADE, COCO, POST NEBBIA, FENOALTEA e tanti altri.

FIMI restituirà una fotografia dello stato dell’industria discografica globale, ospitando Victoria Oakley, CEO di IFPI, insieme a PMI porterà anche quest’anno alla Milano Music Week il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti.

Enzo Mazza, CEO di FIMI, ha sottolineato: “Milano è una delle più importanti music city a livello globale, in termini anche di generazione di economie. Come FIMI avremo la prima uscita pubblica a livello mondiale di Victoria Oakley, nuovo CEO della Federazione mondiale dell’industria discografica, che ha scelto Milano per raccontare quello che sarà il futuro dell’industria discografica”

Proprio in occasione della conferenza stampa, FIMI ha condiviso il valore economico della musica in Italia nel 2023 (secondo i dati IFPI, Deloitte, SIAE, DISMA, GfK): con un importo totale di 4,323 miliardi €, il solo segmento dei contributi diretti è pari a 3,076 miliardi €, determinando un valore di filiera di grande prestigio

di Federico Arduini