Mina, 85 anni di mito: l’eterna voce della musica italiana

Sono quasi 50 anni che non appare in tv, quasi mezzo secolo dall’ultimo concerto. Eppure non c’è artista che sia tanto presente nel panorama musicale italiano quanto Mina: eterno secondo termine di paragone per chiunque qui da noi canti. Ci hanno provato in tanti a decriptare il segreto del suo mito, dell’assente presenza, del suo misticismo, tra le spiegazioni più disparate e le ricostruzioni degne dei migliori giallisti. Tuttavia, la risposta più semplice è forse la più appropriata: un talento unico al mondo, una personalità artistica da far tremar l’aria.

Oggi Mina compie 85 anni, e il suo nome non è solo un’eco del passato, ma una realtà ancora viva e pulsante. Con 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è, insieme all’amico di sempre Adriano Celentano, l’artista italiano di maggior successo commerciale e la cantante italiana con il maggior numero di vendite. Il suo repertorio conta 72 album in studio, 3 dal vivo, 40 raccolte, 17 EP, 5 colonne sonore, 6 album video e 145 singoli, di cui 24 arrivati al primo posto in classifica, detenendo così un record assoluto nelle hit parade italiane.

E la sua voce? Un autentico prodigio, un miracolo di potenza e intensità espressiva, immutata dal tempo. Un timbro che trasforma il suono in emozione tangibile, capace di far venire i brividi a ogni ascolto.